    國際

    怒抓變態衣領！重慶女勇擒公車色狼 淚訴「無人援助」掀兩派論戰

    2025/12/17 17:37 即時新聞／綜合報導
    中國重慶一名女子在公車上遇到變態騷擾，氣得抓住對方衣領對峙。（本報合成，擷取自微博）

    中國重慶一名女子在公車上遇到變態騷擾，氣得抓住對方衣領對峙。（本報合成，擷取自微博）

    中國重慶近日發生一起公車性騷擾事件，一名年輕女子遭到男性兩度猥褻，她憤而揪住對方的衣領大聲對峙，阻止其逃跑，最終報警將猥褻者送往派出所處置。事後將影片上傳至網路社群，透露整台車沒有人伸出援手，引發廣泛熱議。

    綜合中媒報導，當時這名女子在公車上被變態猥褻兩次，忍無可忍的女孩只好拿出手機拍攝對方記錄過程。為了防止變態逃跑，她甚至勇敢抓住對方衣領當場對峙，最終報警將變態送進派出所。

    事後，她在社群平台分享了這段驚魂記，並提供女性在戶外遇到危險時的自我保護經驗。然而，她在文中感嘆道，整段對峙過程中，滿載乘客的車廂內竟然沒有任何一個人願意站出來伸出援手。她強調：「最讓我心寒的是全車的冷漠，但我不能選擇沉默，我不能讓他覺得女性是好欺負的。」

    影片與發文曝光後，隨即在網路上引發兩極化的激烈討論。支持方的網友對女子的勇氣大加讚賞，紛紛表示：「真的非常勇敢，在無人幫忙的情況下還敢正面對峙」、「既冷靜又理智，做得太棒了」，也有人感慨自己曾有類似遭遇，當時卻因恐懼而不敢反抗。

    然而，評論區也出現不少檢討受害者或為旁觀者辯護的聲音。部分網友認為，近期頻傳誣陷偷拍的烏龍事件，導致路人不敢輕易介入糾紛；也有人冷言嘲諷：「人家沒有義務幫你」、「既然自己能解決，為什麼還要上網怨天尤人」。甚至有人認為，出外本就該自求多福，旁人只要不「助紂為虐」就已經算是行善。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    圖
    圖
