    國際

    反制中國！ 澳洲智庫：印度將台灣視為「主權國家」交往

    2025/12/17 16:08 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲智庫分析指出，印度正加強與台灣的戰略與經濟關係，作為對抗中國的籌碼。圖為印度總理莫迪。（彭博檔案照）

    澳洲智庫分析指出，印度正加強與台灣的戰略與經濟關係，作為對抗中國的籌碼。圖為印度總理莫迪。（彭博檔案照）

    面對中國日益增長的敵意，印度對台政策出現重大戰略轉向。澳洲智庫分析指出，新德里正從過去的謹慎態度轉趨強硬，不僅雙邊貿易額在2024年首度突破100億美元（約新台幣3144億元），印度更在實務運作上「將台灣視為主權國家」進行交往，藉此作為對抗北京的戰略籌碼。

    澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）旗下的《解釋者》（The Interpreter）16日刊登專文分析，雖然印度與多數國家一樣，並未正式承認台北，但隨著中國在邊境問題上的步步進逼，印度的「一中政策」執行面已變得更加靈活且具細微差別。文章直言，新德里雖然沒有給予台灣正式外交承認，但在實際互動中，「將台灣視為一個主權國家」，此舉令北京大感不滿。

    數據顯示，印台關係已從過去的「慢火燉煮」進入「快速升溫」階段。2024年雙邊貿易額首度突破100億美元大關；僅自2024年2月以來，台灣對印度的投資額就高達45億美元。雙方政府與企業在過去半年內簽署了多項協議，將台灣的「新南向政策」與印度的「東進政策」（Act East）及「印度製造」（Make in India）緊密結合，特別是在半導體、人工智慧（AI）與供應鏈韌性等關鍵領域。

    不再忌憚北京 印度展現戰略自主

    文章指出，面對中國的敵意，印度過去的溫順已讓位給展現「戰略自主」的強硬政策。2024年6月，印度總理莫迪（Narendra Modi）公開在社群平台X上回覆台灣總統賴清德的勝選賀電，無視北京抗議；同年10月，台灣在孟買設立辦事處（TECC），進一步擴大駐點。

    最具指標性的事件發生在2025年8月，當時中國聲稱印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）在與中國外長王毅會面時確認「台灣是中國的一部分」，但印度外交部隨後大動作澄清，強調印度對台灣的立場「維持不變」，拒絕被北京單方面定義。

    中國官媒曾嗆玩火 印方冷處理

    分析認為，印度戰略界目前普遍支持利用台灣來制衡中國，特別是針對北京對印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）的領土主張。儘管中國官媒《環球時報》曾警告印度挑戰台灣問題是「玩火」，但新德里顯然已決心在不正式跨越外交紅線的前提下，盡可能地推動雙邊關係，以經濟與戰略合作回應中國的軍事壓力。

