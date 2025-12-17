菲律賓證實澳洲海灘血案父子槍手曾入境 否認與恐怖分子訓練有關

菲律賓總統發言人表示，總統小馬可仕強烈反對將菲律賓描述伊斯蘭國訓練基地的誤導性描述。（法新社）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案導致重大死傷，此事深深震驚全球。有消息稱槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與納維德（Naveed Akram）行凶是受伊斯蘭國（IS）意識形態驅使，曾於11月入境菲律賓達沃省。對此菲律賓今（17）日表示，沒有證據顯示該國被用於恐怖分子訓練。

根據《法新社》證實，菲律賓移民局16日證實，身為父子的2名槍手於11月1日入境菲律賓，目的地是南部達沃省。菲律賓總統發言人卡斯楚（Claire Castro）17日在記者會上指出，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強烈反對將菲律賓描述伊斯蘭國訓練基地的誤導性描述。

卡斯楚宣布一份國家安全委員會的聲明，並強調沒有任何確鑿的報告或證據表明，參與邦迪海灘事件的槍手在菲律賓接受過任何形式的訓練。

達沃所在的民答那峨島（Mindanao），長期以來飽受伊斯蘭極端分子反抗中央政府統治的叛亂之苦。但菲律賓軍方17日表示，自馬拉威圍城戰後，仍在民答那峨島活動的穆斯林武裝團體已基本被削弱。

在為期5個月的馬拉威之戰中，政府軍與效忠伊斯蘭國的毛特組織（Maute）和阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）武裝分子展開激戰，造成超過1000人喪生，數十萬人流離失所。

菲律賓軍方發言人帕迪利亞（Francel Padilla）上校在17日的記者會上指出，軍方自2024年後沒有記錄到任何關於民答那峨島的重大恐怖襲擊或訓練活動。

帕迪利亞也指出，槍手11月才拜訪菲律賓，不足以進行有效的訓練。她稱訓練不可能在短短30天內完成，尤其是射擊訓練。

