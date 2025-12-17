不靠幸福指數了？不丹國王豪擲10億美元比特幣 建「正念之城」

不丹國王宣布將動用價值約10億美元的比特幣國家儲備，打造位於南部邊境的「蓋萊普正念之城」（Gelephu Mindfulness City）。圖為該計畫的建築概念模擬圖，展現結合現代科技、永續發展與佛教美學的設計願景。（圖擷取自Gelephu Mindfulness City臉書）

夾在印中兩大國之間的喜馬拉雅小國不丹，過去以追求「國民幸福指數」（GNH）聞名於世。然而，面對嚴峻的經濟停滯與青年人口外流，不丹國王旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）17日宣布1項驚人計畫：將動用國家持有的1萬枚比特幣（Bitcoin），總價值約10億美元（約新台幣315億元），資助興建「蓋萊普正念之城」（Gelephu Mindfulness City），力拚經濟轉型。

據《法新社》報導，旺楚克國王在國慶演說中宣布：「為了支持這項政策，我今天宣布撥出高達1萬枚比特幣，價值約10億美元。這份承諾是為了我們的人民、我們的青年以及我們的國家。」他強調，必須確保每位不丹人都是這座新城市的守護者與受益者。

請繼續往下閱讀...

「蓋萊普正念之城」是不丹於2023年宣布的重大計畫，位於靠近印度邊境的蓋萊普地區。國王將其定調為「涵蓋有意識與永續商業模式，並深受佛教精神遺產啟發」的經濟特區，希望能藉此吸引外資，扭轉年輕人因失業而大量出走的趨勢。

不丹雖然是全球少數的「負碳排」國家，但並未自外於科技浪潮。該國積極利用豐富且廉價的水力發電資源，不僅出口電力給能源飢渴的印度，更用於驅動國家級的加密貨幣挖礦業務。

世界銀行數據顯示，不丹國營的「雷龍控股投資公司」（Druk Holding and Investments, DHI）在2021至2022年間，就投資了5.39億美元建立加密貨幣業務，這筆金額幾近該國GDP的5分之1。如今這筆投資顯然已轉化為可觀的國家儲備。

幸福指數難當飯吃 拚經濟成首務

儘管不丹長期推廣「國民幸福總值」優於經濟成長的理念，但現實是國內就業機會匱乏，迫使數千名年輕勞動力離開這個內陸王國。據世界銀行資料，不丹人均GDP約為3718美元。此次國王大手筆動用加密貨幣儲備，顯示當局已將經濟發展與創造就業視為燃眉之急。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法