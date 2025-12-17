日中交惡 撤銷「中國留學生免稅特權」再次浮上檯面

中國留日學生近年暴增，至2024年已達12萬人，但赴中留學的日本學生2022年統計僅約7千人，免稅措施實際帶來的利益，明顯有利於中方。圖為東京大學。（法新社）

日本首相高市早苗上任後，對外國人政策進行檢討，其中備受爭議的中國留學生在日打工，享有「獨家」免稅的特權，最近傳出可能被列為優先撤銷項目，不過此事涉及日中租稅條約的修改，並非易事。

日本在1983年與中國締結「日中租稅條約」，該條約第21條規定，中國留日學生為維持生計或支付教育費用所取得的薪資，可被視為免稅。只要透過雇主企業完成必要申報，用於生活費或學費的打工收入不列入預扣稅（源泉徵收）對象，也不會被課稅。

這項租稅條約具有雙邊性，所以也同樣適用於在中國留學的日本學生。不過中國留日學生近年暴增，至2024年已達12萬人，但赴中留學的日本學生2022年統計僅約7千人，免稅措施實際帶來的利益，明顯有利於中方。

日本經濟安保相小野田紀美，多年來一直在參院中對其公平性提出質疑，為何日本學生打工要繳稅，但中國學生卻不用。日本每年花大筆稅金補貼，但未能改變中國的反日態度。小野田已被高市首相拔擢為負責外國人政策的經濟安全保障相，對於廢除中國留學生的「免稅特權」態度積極。

事實上，日本與全球80幾國締結租稅條約，以避免雙重課稅。近年來，留學生打工所得，在其居住的國家繳稅已成為國際標準，因此，日本政府與美國、新加坡、馬來西亞等國修改的租稅條約時，已刪除相關免稅規定。但對南韓、菲律賓、印尼等國仍有保留免稅條款，但均設有上限，唯獨中國，並未設定任何免稅上限。

日本在岸田內閣的2022年曾有意修改「日中租稅條約」，撤銷對中國留學生的免稅優惠，但因條約修改必須有對象國同意，中方對於留學生免稅抱持的態度是「這不是稅務細節，是外交待遇」，很可能將修約政治化。由於當時發生俄烏戰爭，台海局勢也急遽升溫，岸田可能顧及此舉可能引發中國反彈，修約成本過高，最後予以擱置。

修改條約的工程相當困難，但高市早苗上任首相後，中國對其針對性的攻擊，已讓雙方關係惡化，高市政府若於此時向中國提出修約要求，反而不用顧忌對彼此關係的影響。

