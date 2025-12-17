為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    鞠婧禕和經紀公司鬧翻爆出案外案！ SNH48曾有隊員被叫去陪酒

    2025/12/17 16:12 即時新聞／綜合報導
    偶像團體SNH48出身的中國一線女星鞠婧禕和經紀公司鬧翻，SNH48前成員曾艷芬（見圖）踢爆曾有隊員被叫去陪酒。（圖擷自曾艷芬IG）

    偶像團體SNH48出身的中國一線女星鞠婧禕和經紀公司鬧翻，SNH48前成員曾艷芬（見圖）踢爆曾有隊員被叫去陪酒。（圖擷自曾艷芬IG）

    中國一線女星鞠婧禕，2013年簽約上海絲芭文化傳媒集團，成為偶像團體SNH48的一員展開演藝之路。不過，她目前和絲芭因合約鬧翻對簿公堂，SNH48前成員曾艷芬對此發出長文力挺鞠婧禕，並踢爆曾有隊員被叫去陪酒。

    和鞠婧禕同年入團的曾艷芬，在微博帳號透露她解約時去調出稅務紀錄，得知4年多的納税收入是70多萬人民幣（約新台幣312萬元起跳），但公司聲稱給了90多萬人民幣（約新台幣402萬元起跳）。

    曾艷芬說，絲芭有幫她接到1部戲劇，片酬是100萬人民幣（約新台幣446萬元），不過稅後到她手上實拿9萬（約新台幣40萬）。另外，明明粉絲每年投幾百萬張票給她，但絲芭給過她最高的月薪是3萬多人民幣（約新台幣13.4萬元起跳）。

    曾艷芬表示，她尚未退團前，只是請假不上公演，仍然配合公司拍寫真、錄音，怎知絲芭就是不發薪水和獎金，要解約時還向她索討300萬人民幣（約新台幣1340萬元），拖了幾年後可能看她家裡窮，最後答應以60萬人民幣（約新台幣268萬元）放人。

    曾艷芬接著爆料，絲芭想融資上市時，SNH48的女孩還被安排去陪「那些老闆」喝酒，並不是全部成員而是挑一些人，不過她相信絲芭總裁王子傑是會保護成員的，不會讓大家去接受很過分的事，估計就是陪喝酒吃個飯應酬。

    曾艷芬強調，她仍然感謝絲芭的知遇之恩，畢竟她家境不好，進團後雖然受到許多委屈但也包吃包住，而且王子傑可能不知道這些，因為他確實投入很多錢去經營SNH48，只是一層層下來到成員手上真的沒多少錢了。

    曾艷芬隔空向絲芭喊話，希望公司考慮到女孩們在創始之初、1個月只有1800人民幣（約新台幣8000元）的時候賣力跳公演，並且努力到最後得了一身傷病的份上，能夠放成員（鞠婧禕）自由。

    曾艷芬指出，她和鞠婧禕同為SNH48二期生（一期生為2012年入團），簽的合約是8年，8年後如果未滿30歲就續約到30歲，再怎麼也不可能有絲芭現在所聲稱的20年合約。

    曾艷芬的長文引來許多迴響，不少中國網友留言感謝她為鞠婧禕發聲，還有人痛斥絲芭真的沒有良心，呼籲資本不要再壓榨這些女孩了。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播