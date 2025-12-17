鞠婧禕和經紀公司鬧翻爆出案外案！ SNH48曾有隊員被叫去陪酒

偶像團體SNH48出身的中國一線女星鞠婧禕和經紀公司鬧翻，SNH48前成員曾艷芬（見圖）踢爆曾有隊員被叫去陪酒。（圖擷自曾艷芬IG）

中國一線女星鞠婧禕，2013年簽約上海絲芭文化傳媒集團，成為偶像團體SNH48的一員展開演藝之路。不過，她目前和絲芭因合約鬧翻對簿公堂，SNH48前成員曾艷芬對此發出長文力挺鞠婧禕，並踢爆曾有隊員被叫去陪酒。

和鞠婧禕同年入團的曾艷芬，在微博帳號透露她解約時去調出稅務紀錄，得知4年多的納税收入是70多萬人民幣（約新台幣312萬元起跳），但公司聲稱給了90多萬人民幣（約新台幣402萬元起跳）。

曾艷芬說，絲芭有幫她接到1部戲劇，片酬是100萬人民幣（約新台幣446萬元），不過稅後到她手上實拿9萬（約新台幣40萬）。另外，明明粉絲每年投幾百萬張票給她，但絲芭給過她最高的月薪是3萬多人民幣（約新台幣13.4萬元起跳）。

曾艷芬表示，她尚未退團前，只是請假不上公演，仍然配合公司拍寫真、錄音，怎知絲芭就是不發薪水和獎金，要解約時還向她索討300萬人民幣（約新台幣1340萬元），拖了幾年後可能看她家裡窮，最後答應以60萬人民幣（約新台幣268萬元）放人。

曾艷芬接著爆料，絲芭想融資上市時，SNH48的女孩還被安排去陪「那些老闆」喝酒，並不是全部成員而是挑一些人，不過她相信絲芭總裁王子傑是會保護成員的，不會讓大家去接受很過分的事，估計就是陪喝酒吃個飯應酬。

曾艷芬強調，她仍然感謝絲芭的知遇之恩，畢竟她家境不好，進團後雖然受到許多委屈但也包吃包住，而且王子傑可能不知道這些，因為他確實投入很多錢去經營SNH48，只是一層層下來到成員手上真的沒多少錢了。

曾艷芬隔空向絲芭喊話，希望公司考慮到女孩們在創始之初、1個月只有1800人民幣（約新台幣8000元）的時候賣力跳公演，並且努力到最後得了一身傷病的份上，能夠放成員（鞠婧禕）自由。

曾艷芬指出，她和鞠婧禕同為SNH48二期生（一期生為2012年入團），簽的合約是8年，8年後如果未滿30歲就續約到30歲，再怎麼也不可能有絲芭現在所聲稱的20年合約。

曾艷芬的長文引來許多迴響，不少中國網友留言感謝她為鞠婧禕發聲，還有人痛斥絲芭真的沒有良心，呼籲資本不要再壓榨這些女孩了。

