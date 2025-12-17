為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    打臉北京禁旅日令！ 日觀光局最新數據：中國人11月旅日人次比去年多

    2025/12/17 15:42 即時新聞／綜合報導
    中國在11月訪日人數及今年累計人數上均僅次於南韓，11月訪日人次還較去年同期增3%。（法新社）

    由於日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論引發中國不滿，北京當局自11月14日起呼籲民眾避免前往日本旅行，中日許多航班縮減，外界關注對日影響，今（17日）日本政府觀光局公布11月旅遊數據統計，今年11月的訪日遊客數量達351.8萬人次，比起去年同期增加10.4％，在日中關係緊張的現況之中，中國在11月訪日人數及今年累計人數上均僅次於南韓，11月訪日人次還較去年同期增3%。

    日本觀光局今公布11月訪日遊客數據統計，今年11月共有351.8萬人次訪日，1到11月累積觀光客達3906萬5600人次，已經超越2024年全年3687萬148人次，今年將首度突破單年4000萬觀光客。

    南韓、台灣、美國等19個國遊客人數創11月歷史新高；南韓11月訪日人數達82萬4500人，較去年同期增加10.4%，台灣11月訪日人數54萬2400人，較去年同期增加11.1%；美國11月訪日30萬2500人次，大增22.2%，同時也成為繼台韓中後，第4個單年訪日遊客數破300萬人次國家。

    中國方面，儘管北京當局自11月14日起呼籲民眾避免前往日本旅行，中日許多航班縮減，但中國11月訪日人次仍達56萬2600人，較去年同期增加3%。

