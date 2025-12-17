特意赴日看貓熊？日本影評被台日網友狠打臉 友台議員揭真相

日本東京都上野動物園近期宣布，人氣龍鳳胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將提早歸還中國，預計明年1月下旬正式離開日本，消息引發兩極爭論。（圖擷取自@UenoZooGardens 社群平台「X」）

日本東京都上野動物園近期宣布，人氣龍鳳胎大貓熊「曉曉」（シャオシャオ）與「蕾蕾」（レイレイ）將提早歸還中國，預計明年1月下旬正式離開日本，消息引發兩極爭論。有日本影評宣稱，貓熊為上野帶來龐大經濟效益，還有不少台灣人特意赴日朝聖，其說法秒被大批台日網友搬出資料打臉，日本友台議員也發文揭露台灣養貓熊真相。

據了解，畢業於早稻田大學法學部、TBS電台節目《こねくと》常駐嘉賓町山智浩，15日在社群平台X（原推特）轉發一名網友痛罵日本首相高市早苗的發文，內容提到上野動物園跟中國租借熊貓，每年的租金為1億日圓（約新台幣2064萬元），帶來的經濟效益高達308億日圓（約新台幣64億元），怒轟現在日本因為高市早苗的「愚蠢言行」，導致日本民眾與業者失去了這個性價極高又非常划算的租賃服務。

請繼續往下閱讀...

町山智浩不僅轉發該文，還聲稱自己在去年入住上野一家飯店，並遇到很多來自台灣的家庭去看上野動物園看貓熊，導致上野飯店價格飆升，因此非常認同貓熊帶來的經濟效益。該文一出，町山智浩說詞立即被大批日本網友斥責「根本是在說謊」，並紛紛翻出台灣動物園有飼養5頭貓熊的旅遊資訊以及各國報導，因此台灣人根本不用特意出國也能輕鬆看到貓熊，怒轟町山智浩不要對台灣一無所知還故意發布「假消息」。

台灣網友也輪番留言打臉町山智浩，也提到若日本有需要，非常歡迎日本接收生活在台灣的所有貓熊，「中藥材在台北看就可以了（梗）」、「我去上野動物園主要為了看鯨頭鸛」、「應該直接把熊貓送日本，統戰動物，看了就煩」、「台北就有熊貓了，而且很多人應該看了2次就差不多了」、「住上野應該是要去阿美橫丁吧，看什麼熊貓，木柵近的很」、「現在住在台北也已經4年了，結果一次都還沒看過大貓熊」。

也有部分日本網友表示，之後會為了看貓熊去台灣旅行，日本神戶市議員上畠寛弘對於在昨（16）日發文指出，台灣台北市立動物園的貓熊並非租借，而是中國以「台灣屬於國內」的獨自理論，主張不適用《華盛頓公約》而贈與，因此即使政權由國民黨轉為民進黨，台灣仍持續飼養大熊貓。不過上畠寛弘也提到，「我主張動物園領域亦應去中國化，並已在議會提出與台灣進行動物交流，正進行協議。」

相關新聞請見：

上野動物園大貓熊將返中 日民眾不捨與質疑聲交錯

應和台灣發展關係！日本白濱町長大江康弘拒留4隻中國貓熊

中日衝突！日本53年來首次將失去僅存兩隻大熊貓 東京都府說話了

上野動物園「貓熊人質」慢走不送！ 日學者直球戳破「賣萌外交官」粉紅泡泡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法