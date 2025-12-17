紐西蘭警界爆醜聞！前副署長存「人獸交、兒童色情」影像免坐牢

紐西蘭前警政副署長麥史基明（Jevon McSkimming）承認持有兒童性剝削及獸交相關的資料。（法新社檔案照）

紐西蘭警界爆發重大醜聞，曾任該國警務副署長、位居警隊第二把手的高階警官麥史基明（Jevon McSkimming），因持有兒童性剝削及人獸交（bestiality）等極端違禁影像，於17日被法院判處9個月居家監禁，免於入獄服刑。此判決結果引發外界對高階執法人員知法犯法及量刑標準的關注。

據《法新社》報導，現年52歲的麥史基明直到去年底仍是紐西蘭警方的第二號人物。他在今年6月遭到逮捕，並被指控8項持有「有害素材」（objectionable material）的罪名。案件審理過程中，麥史基明於11月承認了其中3項指控，包括持有兒童性剝削影像以及人獸交影像；令人震驚的是，這些違法檔案竟然是儲存在他的公務工作設備中。

法官：評估為低再犯風險 免登記性犯罪者

威靈頓地方法院法官布萊克（Tim Black）17日宣判時指出，麥史基明的量刑起點原為3年有期徒刑。然而，考量到被告主動認罪、表現出悔意以及積極嘗試復健等因素，法官給予了大幅度的刑期扣減，最終裁定執行9個月的「居家監禁」。

此外，布萊克法官在裁決中表示，麥史基明對社區構成的風險屬於「低風險」，因此裁定他無須被列入兒童性犯罪者登記名冊。麥斯基明的辯護律師奧德（Letizea Ord）在庭上表示，她的當事人對自己的行為感到「深切羞愧」。

根據原始指控文件顯示，這些犯行發生在2020年7月至2024年12月之間，時間跨度長達4年半。麥史基明的違法行為是在2024年12月警隊內部啟動行為調查時曝光，當時他隨即被處以「帶薪停職」處分。在經歷了6個月的停職調查後，他於今年5月正式辭職，結束了警職生涯。

