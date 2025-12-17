上野動物園「貓熊人質」慢走不送！ 日學者直球戳破「賣萌外交官」粉紅泡泡

東京上野動物園熊貓「曉曉」趴在岩石上相當可愛，近期傳出將提前返回中國，引發日本民眾不捨。（歐新社）

日本時事討論節目《深層 NEWS》15日探討中日關係，邀請神田外語大學教授興梠一郎與前外務省副大臣佐藤正久同台對談。針對東京上野動物園人氣龍鳳胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將提早歸還中國一事，興梠教授在節目中展現「直球對決」的解析，不僅戳破溫馨的動物交流假象，更意外逗樂現場嘉賓。

數位創作者小原惠文今（17）日在臉書發文分享，最近日本電視台「BS日視」的《深層 NEWS》節目，上演了一場比相聲還精彩的「外交解密」。當日本民眾正為貓熊即將離去感到不捨時，中國問題專家興梠一郎教授卻現場大潑冷水。他直言，這並非單純的動物歸還，而是典型的「貓熊質」（Pandage）手段。他分析，只要日中關係出現摩擦，貓熊的健康狀況或合約時機往往會「剛好」變得需要回國，這種操作讓一旁的佐藤正久忍不住露出會心一笑。

小原惠文強調，什麼叫「騷擾外交」？就是明明知道全日本都愛死這兩隻黑白糰子了，卻要在這種微妙時刻把牠們收回去。興梠教授分析，這就是一種心裡戰，讓日本民眾產生一種「啊～熊貓要走了，是不是我們政府跟中國處得不好？」的集體焦慮。

小原惠文表示，別再提什麼幾百億的周邊產值了，那太俗氣！興梠教授最「直球」的建議是：「沒了就沒了，熊貓歸零也沒關係。」這句話一出，現場空氣瞬間凝固後爆發出笑聲。教授的意思是，如果日本表現得像個失戀的小女孩哭天喊地，剛好就中了對方的下懷。最優雅的反擊就是：「喔，要回去了？那慢走不送。」這才是對付政治渣男的正確方式，也是面對熊貓外交最健康的態度。

小原惠文強調，下次看到熊貓在螢幕上翻滾時，別忘了牠背後其實揹著隱形的「外交辭令」。牠們確實是有史以來最能幹的外交官，不費一兵一卒，光靠賣萌就能讓各國政要頭痛不已，「而我們能做的，就是像興梠教授一樣，保持清醒冷靜，冷眼觀察看政治渣男打算演哪一齣『黑白大戲』！」

