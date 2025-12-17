醒來就進監獄！雪梨海灘槍手清醒 遭控15項謀殺與恐怖主義

涉嫌犯下澳洲邦代海灘15死恐攻案的24歲槍手納維德（Naveed Akram）。圖為他2022年在雪梨的阿爾．穆拉德學院（Al Murad Institute）獲頒證書時的留影，如今他面臨恐怖主義與謀殺等數十項重罪指控。（圖擷取自Al-Murad Institute）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）恐怖攻擊案進入司法程序。據《法新社》17日報導，涉嫌與父親聯手屠殺群眾的24歲槍手納維德（Naveed Akram），16日晚間從昏迷中甦醒後，隨即被警方指控犯下恐怖主義行為、15項謀殺罪以及40項意圖謀殺導致嚴重身體傷害罪。這是澳洲數十年來最嚴重的單一刑事指控之一。

納維德於17日透過視訊連線在醫院出庭應訊。新南威爾斯州警方在聲明中指控，納維德的行為造成嚴重傷亡並危及生命，意圖「推動宗教訴求並在社區製造恐懼」。納維德在庭上並未申請保釋，法官裁定將其還押候審，預計明年4月再次出庭。

拒絕開口 澳媒爆：預寫「殺人宣言」

關於嫌犯的態度與動機，另據《雪梨晨鋒報》報導，納維德在庭上並未申請保釋，法官裁定將其還押候審，預計明年4月再次出庭。報導披露，雖然納維德已清醒並有高階律師陪同，但他面對重案組警探時，拒絕接受任何關於案情的偵訊，展現出極不配合的態度。

新南威爾斯州警方在聲明中指出，納維德的行為造成嚴重傷亡並危及生命，意圖「推動宗教訴求並在社區製造恐懼」。澳洲聯邦警務處長巴雷特（Krissy Barrett）證實，早期跡象顯示這是1起受「伊斯蘭國」（IS）啟發的恐怖攻擊。

警方調查發現，納維德與父親阿克拉姆（Sajid Akram，已遭擊斃）駕駛的車輛內，藏有2面自製的IS旗幟及燃燒爆裂裝置。更有警方消息人士透露，這對父子在犯案前已準備了1份「宣言」（manifesto），顯示這場屠殺是經過縝密策劃。此外，警方正深入調查2人在案發前幾週前往菲律賓的行程，釐清是否與極端組織有關。

這場大屠殺造成15人死亡，其中包括1名年僅10歲的女童瑪蒂達（Matilda）。《雪梨晨鋒報》詳細描述了傷者狀況，2名趕赴現場的年輕警員傷勢嚴重：25歲的員警戴森（Scott Dyson）肩膀與腹部中彈；另1名試用期員警希伯特（Jack Hibbert）頭部與肩膀遭高威力步槍擊中，彈片損傷視神經導致單眼失明。

