馬斯克AI大翻車！Grok造謠澳洲血案倖存者是「演員」

澳洲邦代海灘槍擊案造成慘重傷亡，民眾在現場相擁哀悼。然而，馬斯克旗下的AI聊天機器人「Grok」卻在事件期間散布假訊息，不僅指控受傷倖存者是「危機演員」，甚至將真實的新聞畫面標記為「擺拍」或「偽造」。（法新社）

人工智慧（AI）處理突發新聞的可靠性再受質疑。澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生15死槍擊慘案，馬斯克（Elon Musk）旗下AI機器人「Grok」卻散布嚴重錯誤資訊，不僅誤認奪槍英雄身分，更指控受傷倖存者造假。

據《法新社》報導，這起澳洲近年來最嚴重的槍擊事件發生後，網路上充斥著各種資訊混亂。其中，Grok 一再錯誤辨識現場的關鍵人物阿邁德（Ahmed al Ahmed）。阿邁德在案發時冒著生命危險從槍手手中奪下武器，被澳洲社會視為英雄；但在Grok的一次分析中，竟聲稱這段對峙的認證影片是「一名男子在停車場爬棕櫚樹，可能是為了修剪樹木」，並暗示影片「可能是擺拍」。

請繼續往下閱讀...

更離譜的是，Grok還引用了包括《CNN》在內的媒體來源，卻錯誤地將阿邁德的照片指認為一名「被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）扣押超過700天的以色列人質」。

當用戶詢問另一段攻擊現場的畫面時，Grok竟聲稱那是今年稍早熱帶氣旋「阿爾弗雷德」（Alfred）襲擊澳洲海岸的舊畫面；直到用戶反覆質疑後，Grok才更正說法，承認那是邦迪海灘槍擊案的現場。

針對Grok散布錯誤資訊的指控，《法新社》試圖聯繫開發商xAI尋求評論，但僅收到一則自動回覆訊息：「傳統媒體撒謊（Legacy Media Lies）」。

倖存者遭指「危機演員」 AI助長陰謀論

除了誤認身分，Grok也成為陰謀論的推手。假訊息監測機構「NewsGuard」指出，槍擊案發生後，網路上流傳一張倖存者滿臉鮮血的真實照片，卻被陰謀論者指控為「危機演員」（crisis actor），即指控受害者是在演戲欺騙大眾。當用戶上傳該照片詢問Grok時，Grok竟錯誤地將該照片標記為「擺拍」或「偽造」。

此外，NewsGuard還發現有用戶利用Google的AI模型生成圖片，描繪有人在倖存者臉上塗抹紅色顏料以偽裝成血液，藉此佐證「危機演員」的虛假指控。

研究人員警告，AI無法取代人工查核，但在社群平台大幅縮減審核團隊下，AI生成的假訊息恐在危機時刻更加氾濫。

