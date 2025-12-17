中國28歲優秀女老師「新婚當天墜亡」 遺體被當皮球曝曬1天無人領

中國河南魯山28歲女老師在新婚當天墜樓身亡。（本報合成，擷取自微博）

中國河南魯山縣近日發生一起令人鼻酸的悲劇，一名28歲優秀女教師竟在新婚當天墜樓身亡。隨後她在社群平台留下的最後遺言曝光，字字控訴長期遭受父母「以死相逼」催婚，最終不得已走上絕路。更令人心寒的是，事發後娘家與婆家竟為責任歸屬相互推諉，導致女教師遺體一度無人領回。

綜合中媒報導，該名魏姓女教師任職於魯山第一高級中學，10日新婚當天上午9時許，從堯山大道某社區7樓住處墜樓身亡。事發之前，她在新房內以換衣服為由支開親友，隨即在社群平台發布長文。文中透露自己其實根本不想結婚，但父母卻以命要挾逼她相親，她更控訴結婚對象「蹬鼻子上臉」、只會氣人，而父母卻只會要她忍讓。

她接著自嘲以前無論如何都得不到錢，現在只要結婚，父母、結婚對象都會給她錢，「我結婚了，我完成了這輩子最大的任務。」並在文中留下銀行卡密碼，交代朋友將她火化後「找個有太陽和大風的天氣，把骨灰揚了」。

悲劇發生後，魏某墜落在一樓住戶的院子內。一樓屋主因房屋變「凶宅」要求賠償，沒想到兩家人的反應極其冷漠。娘家認為女兒「已經嫁出去」，應由新郎負責賠償與後事；新郎家則主張「還沒正式辦完禮，人還沒娶到」，應由女方負責。雙方相互推卸責任，導致遺體在現場停留一天後，隔日才由殯儀館接手。

魏某大學就讀歷史系，在校期間表現優異，2022年以筆試與綜合成績雙第一的榜首姿態錄取教職。任教學校的學生及家長聽聞噩耗後表示，魏老師平時教學認真，請婚假前還與學生有說有笑，孩子們得知老師離世的消息後都難過不已。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

