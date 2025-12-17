澳洲海灘槍擊案葬禮 數百人哀悼罹難者

今（17）日數百名哀悼者聚集在雪梨，為邦代海灘槍擊案罹難者舉行葬禮。（美聯社）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，槍手在猶太教「光明節」慶祝活動上掃射造成重大死傷。今（17）日數百名哀悼者聚集在雪梨，為槍擊案罹難者舉行葬禮。

根據《美聯社》報導，罹難者年齡跨度很大，從10歲的女孩到87歲的納粹大屠殺倖存者都有。其中尤其特別的是41歲的施蘭格（Eli Schlanger）。施蘭格是「海邊光明節」活動的組織者，也是邦迪（Bondi）查巴德-盧巴維奇（Chabad-Lubavitch）猶太會堂的助理拉比（rabbi）。

請繼續往下閱讀...

參加葬禮的施蘭格岳父烏爾曼（Yehoram Ulman）表示，悲劇過後最大的遺憾是，他本可以做得更多，更頻繁地告訴施蘭格自己有多愛他。烏爾曼說「我認為他（施蘭格）知道這些，但我認為應該更頻繁表達。」

罹難者還包括60多歲的古爾曼（Boris Gurman）和索菲亞（Sofia）。當時1名槍手下車準備行兇，他們試圖解除他的武裝，卻不幸中彈身亡。

罹難者中最年輕的是10歲的瑪蒂爾達（Matilda），她的父母在16日晚上的守夜活動中呼籲參與者記住她的名字。瑪蒂爾達的母親瓦倫蒂娜（Valentyna）用手按住凶手稱「她永遠留在這裡。」

此葬禮開始之際，人們深入探究這起悲劇，對其如何發生提出越來越多質疑。隨著調查展開，澳洲正面臨著一場關於反猶太主義、槍支管制以及警方對猶太人的保護是否足以應對他們所面臨的威脅等問題的社會反思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法