    首頁 > 國際

    30歲男零下20℃只穿外褲！血管當街凍爆狂噴 秒變「血冰」

    2025/12/17 14:06 即時新聞／綜合報導
    男子在中國哈爾濱街頭血管爆裂，當地民警協助止血。（圖擷取自川觀新聞）

    男子在中國哈爾濱街頭血管爆裂，當地民警協助止血。（圖擷取自川觀新聞）

    天冷別鐵齒，1名30歲男子日前到中國黑龍江省哈爾濱旅遊，在零下20℃低溫天氣，下半身僅穿1條普通長褲在戶外逛街，疑保暖不足，導致原本患有靜脈曲張的小腿血管當街破裂，大量血液滲透褲子，狂噴到地上，嚇壞路人。

    綜合媒體報導，事發8日晚間，民警在哈爾濱中央大街巡邏時，1名女子求助稱，她的男友腿部大量出血。2名民警抵達現場後，看見1名男子臉色蒼白癱坐在長椅上，雙手緊緊按著小腿，鮮血不僅染紅褲子，還滴落地面變成「血冰」，這名男子表示自己已經不是首次出血。

    在救護車抵達前，民警先將男子抬到附近酒店內保暖，並拿急救箱處理，剪開男子長褲的一瞬間，鮮血噴湧而出，民警連忙用紗布按壓、止血帶勒緊控制出血，在協助止血的同時，民警還提醒男子「在東北出門你就得穿上棉褲」。

    男子隨後被送往醫院，經過手術已經脫離危險。醫師表示，幸虧及時止血，再晚半小時，就可能因為失血過多危及生命。醫師並提醒，寒冷天氣會導致血管收縮，靜脈曲張患者更容易出現血栓。

    男子疑保暖不足，在中國哈爾濱街頭血管爆裂。（圖擷取自川觀新聞）

    男子疑保暖不足，在中國哈爾濱街頭血管爆裂。（圖擷取自川觀新聞）

    圖
    圖
