最大金主回來了！馬斯克歸隊捐款共和黨 助力2026期中選舉

馬斯克已經恢復對共和黨的政治捐款，同時承諾未來選舉期間將提供更多支持。（法新社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）歸隊？有媒體爆料，針對美國2026年期中選舉，馬斯克已經恢復對共和黨的政治捐款，同時承諾未來選舉期間將提供更多支持。

美媒《Axios》爆料，2位知情人士透露，全球首富馬斯克最近開出了巨額支票，幫助共和黨人贏得明年的國會選舉，並承諾他將在2026年的期中選舉期間提供更多資金。儘管具體捐款金額將在明年1月競選財務報告公布時才會曝光，但《Axios》認為，馬斯克的表態支持大大提振共和黨人士氣，將為共和黨帶來巨大助力。

報導指出，身為2024年美國大選的金主，馬斯克當年的捐款總額高達2.915億美元，其中絕大部分用於支持川普的連任競選，成為川普勝選的關鍵支持者。

馬斯克、川普也因此成為關係密切盟友，但好景不長，今年5月馬斯克離職「政府效率部」（DOGE）後，2人衝突完全爆發，關係一度跌至冰點，但自從馬斯克對自己的一些言論表示遺憾後，川普怒火似乎已經平息。

上個月馬斯克出席了在白宮舉行的歡迎沙烏地阿拉伯王儲的晚宴，並與川普總統互致問候。川普的助手們表示，川普已經對馬斯克釋懷，2人的關係雖已改善，但再也回不到曾經那般親密的狀態。

