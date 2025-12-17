日駐柬大使館證實：16名日籍人士涉跨國詐騙 在柬落網

日本駐柬埔寨大使館16日證實，柬國執法部門本月11日在南部西哈努克市逮捕了16名涉嫌參與跨國詐騙的日本公民。圖為西哈努克市。（法新社資料照）

日本駐柬埔寨大使館16日證實，柬國執法部門本月11日在南部西哈努克市（Sihanoukville）逮捕了16名涉嫌參與對日本跨國詐騙的日本公民。近期在東南亞地區，頻頻傳出日籍人士藏匿在酒店、從事電信詐騙等犯罪活動的案件。

共同社報導，日本駐柬埔寨大使館表示，「將與柬埔寨政府聯手妥善應對（電信詐騙）」。使館方面透露，柬埔寨當局本月12日向日方提供了相關資訊，經日方查核後確認共16名詐團成員為日本籍。

柬埔寨已成為電信詐騙等犯罪活動的重要據點。隨著中國推動「一帶一路」倡議邁入第12年，柬國房地產和博弈產業投資愈發活躍，犯罪集團跟著進駐導致治安迅速惡化。

2022年前後，類似案件在東南亞地區接連發生，各國犯罪集團均牽涉其中。柬埔寨總理洪馬內今年已指示全力打擊相關詐團據點，柬國執法部門11月便曾在東南部巴域市（Bavet）逮捕了13名涉嫌參與電信詐騙的日本公民。

