    涉嫌用氣球從白俄走私香菸 21人被立陶宛逮捕

    2025/12/17 11:53 編譯謝宜哲／綜合報導
    立陶宛16日表示，逮捕21名涉嫌參與用氣球從白俄羅斯走私香菸的犯罪集團成員。（美聯社）

    立陶宛當局16日表示，逮捕21名涉嫌參與走私香菸的犯罪集團成員。該集團利用特製氣象氣球從白俄羅斯走私香菸，這些氣球在最近幾週多次侵犯立陶宛領空。

    根據《美聯社》報導，立陶宛總檢察長辦公室16日指出，調查人員進行了80多次搜查，繳獲帶有白俄羅斯消費稅印花的香菸、SIM卡和槍支等物品。此外警方還沒收了貴重物品。

    立陶宛出動立陶宛刑事警察局、維爾紐斯警察局和反恐特勤隊等140​​多名警員，檢察官稱該走私網路組織嚴密，角色分工明確，香菸走私活動有條不紊、協調一致地進行。

    檢察官說，走私者利用追蹤設備和相關程序監控氣球的飛行軌跡，並將氣球在立陶宛的確切著陸座標發送給執行人員。執行人員在收集到走私品後，將其運送到預先約定的地點，或交給其他涉案人員。

    立陶宛表示，所有21名嫌疑人將面臨參與犯罪組織、非法處理和走私應稅貨物以及協助他國對立陶宛採取行動等指控。

    值得注意的是，立陶宛本月初宣布，因從白俄羅斯放飛的氣象氣球帶來安全風險而進入國家緊急狀態。這些氣球迫使立陶宛多次關閉其主要機場，並導致立陶宛與白俄羅斯之間的邊境口岸關閉。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

