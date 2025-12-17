為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    迪士尼最強法務也沒轍！俄影院公然放盜版《動方2》 還是俄語配音

    2025/12/17 11:52
    全球熱賣的迪士尼賣座動畫《動物方城市2》因制裁而未在俄羅斯上映，不料當地影院竟直接公然在影廳上映盜版。（美聯社）

    全球熱賣的迪士尼賣座動畫《動物方城市2》因制裁而未在俄羅斯上映，不料當地影院竟直接公然在影廳上映盜版。（美聯社）

    全球熱賣的迪士尼賣座動畫《動物方城市2》因制裁而未在俄羅斯上映，不料當地影院竟直接公然在影廳上映盜版《動物方城市2》，不但畫質清晰，還是俄語版配音，首週票房達228萬美元，被稱為地表最強法務的迪士尼也沒轍。

    綜合媒體報導，俄羅斯因為制裁關係，迪士尼沒有在當地上映《動物方城市2》的計畫，不料當地影院竟直接公然在影廳上映盜版，影院以「私人觀影聚會」、「動畫藝術交流」名義售票，或者販售俄國短片門票，把盜版《動物方城市2》當「預告加映」內容播放來蒙混，傳出俄羅斯盜版《動物方城市2》首週票房達228萬美元、逾50萬觀影人次。

    報導指出，明知對方侵權，但被稱為地表最強法務的迪士尼也難以施展拳腳，烏俄戰爭爆發後，國際制裁讓俄羅斯與西方的司法合作徹底中斷，導致迪士尼不僅難以在俄立案追責，連律師簽證都難以辦理，訴訟文書也無法合法送達。

    日前《阿凡達2》盜版在俄登頂年度票房冠軍時，迪士尼嘗試控告就因無法推動法院執行而不了之。

