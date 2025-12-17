川普祭狠招！列委國政權為「恐怖組織」 獵殺千艘鬼船

美國總統川普（左）16日祭出歷史罕見的狠招，正式將委內瑞拉馬杜羅（右）政權列為「外國恐怖組織」（FTO），並下令獵殺協助其走私石油的千艘「鬼船艦隊」，揚言切斷該政權所有非法金流。（法新社檔案照）

美國對委內瑞拉的施壓戰線全面擴大。除了海上封鎖與軍事威攝，美國總統川普16日祭出更具法律殺傷力的手段，正式宣布將委內瑞拉馬杜羅（Nicolas Maduro）政權列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization, FTO ）。川普更在聲明中揚言，將把在「拜登政府軟弱時期」進入美國的非法移民與罪犯，全數「快速遣返」回委內瑞拉。

據福斯新聞（Fox News）報導，川普在社群平台「Truth Social」發布的聲明中，指控馬杜羅政權利用竊取的石油資產資助毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架。「因為竊取我們的資產，以及包括恐怖主義、毒品走私和人口販運在內的許多其他原因，委內瑞拉政權已被指定為外國恐怖組織。」川普強調，美國絕不容許罪犯或敵對政權竊取資產，並下令立即歸還。

《美聯社》分析，將一個國家的「政權」列為「外國恐怖組織」在歷史上極為罕見。美國過去FTO名單通常只針對非國家實體（如蓋達組織），鮮少直接針對主權國家政府；上一次類似案例是川普首任期間將伊朗革命衛隊列為FTO。報導也引述專家數據，委內瑞拉每日出口約85萬桶石油，其中高達80%是流向中國。

遣返罪犯回國 鎖定千艘「鬼船」

除了針對政權的定性，川普也對內祭出強硬移民手段。他宣稱：「馬杜羅政權在軟弱無能的拜登政府期間送入美國的非法外國人和罪犯，正被快速遣返回委內瑞拉。」

在經濟戰線上，美方鎖定的目標是一支約有1000艘油輪組成的龐大「鬼船艦隊」（Ghost Ships）。《福斯新聞》揭露，這些船隻透過懸掛外國假旗、頻繁更改船名、利用空殼公司轉移所有權、關閉追蹤器以及在公海上進行船對船轉運等手段，協助俄羅斯、伊朗與委內瑞拉等受制裁國家走私石油。

報導證實，美軍上週扣押的油輪「史基浦號」（Skipper），正是這支鬼船艦隊的一員。該船在被攔截前裝載了約180萬桶石油，雖然在被扣押前一刻緊急轉移了約20萬桶，但船上剩餘石油價值估計仍高達6000萬至1億美元（約新台幣19.5億至32.5億元）。司法部長邦迪（Pam Bondi）指出，該船涉嫌運輸來自委內瑞拉與伊朗的受制裁石油。

