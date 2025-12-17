全面緝凶！美公佈布朗大學槍擊案嫌疑人影片時間線

美國名校布朗大學13日發生槍擊事件。當局16日公佈嫌疑人影片時間線（美聯社）

美國羅德島州名校布朗大學13日發生槍擊事件造成2死9傷，目前襲擊者身分尚未確認。美國當局16日公佈嫌疑人影片時間線和1張更清晰的照片，但調查人員沒有表示他們離確認其身份更近一步。

根據《美聯社》報導，在所有公開的影片中，嫌疑人的臉都被遮住或轉過身去。美國當局只能模糊地描述他身材矮壯，身高約173公分。

美國聯邦調查局在網路上發布的監視器畫面顯示，1名身穿深色衣服的人從13日下午2時開始沿著多條人行道行走大約1個小時，這些街道位於布朗大學工程學院大樓附近幾個街區內。

16日下午4時3分，也就是槍擊事件發生幾分鐘後拍攝的2段影片顯示，該人從停車場走開，然後沿著街道走去。

因缺乏監視器和清晰嫌疑人影片，線索未清楚到辨識襲擊者身分。布朗大學校長帕克森（Christina Paxson）16日證實，校內共有1200監視器，但執法部門表示，在槍擊案發生的工程大樓內沒有槍手的清晰影片。

警方已收到約200條線索，呼籲公眾繼續查看該地區的監視器畫面，看看是否有任何錄影可以幫助識別嫌疑槍手。

羅德島州總檢察長內羅納（Peter Neronha）則稱調查進展順利，並懇請公眾耐心等待找到嫌疑槍手。

