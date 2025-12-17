為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    晚了就不要了？川普願給烏克蘭類北約安保 僅限現在接受

    2025/12/17 10:13 即時新聞／綜合報導
    川普政府願給烏克蘭類北約安保，但也隱含著最後通牒：烏克蘭必須接受現在的條件，否則不會再有如此「慷慨」的方案。（路透）

    川普政府願給烏克蘭類北約安保，但也隱含著最後通牒：烏克蘭必須接受現在的條件，否則不會再有如此「慷慨」的方案。（路透）

    美國、烏克蘭與歐盟15日結束在德國柏林的三方會談，美歐承諾將為烏克蘭提供與「北大西洋公約」第五條「集體防禦機制」類似、具備強大嚇阻力的安全保證，是川普政府對烏克蘭所提出的最明確安全承諾，但也隱含著最後通牒：烏克蘭必須接受現在的條件，否則不會再有如此「慷慨」的方案。

    據政治新聞網站《政客》（Politico）報導，烏克蘭總統澤倫斯基、美國特使魏科夫與川普女婿庫希納，以及北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩，還有英國、法國、德國、義大利等歐盟10國領袖15日在德國柏林進行馬拉松式的會談，會後美歐承諾將為烏克蘭提供與類北約第五條的安全保證。

    報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基和許多歐洲領導人一直不願意在沒有美國明確安全保證的情況下達成協議，他們擔心俄羅斯一段時間後會再次發動攻擊。這次美國最新提出的方案似乎是為了緩解這些擔憂，同時也是為了敦促澤倫斯基迅速採取行動。

    不過有1位美國高級官員透露：「該協議的基礎，基本上就是要建立非常強有力的保障，類似於北約第五條的規定。這樣的保障不會永遠擺在談判桌上，但如果能夠以良好的方式達成協議，我們現在就可以提供這些保障。」

    川普在白宮表示，他已經與澤連斯基、歐洲領導人通話，強調「我們現在比以往任何時候都更接近達成協議目標。我們會看看還能做些什麼」，當被問及安全保障的提議是否有時間限制時，川普則回應說：「期限就是我們完成任務的時候。」

