憾！猶太老夫婦最早阻止澳洲槍手 不幸中彈雙亡

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案，一對老夫婦試圖阻止槍手但最終中彈雙亡，行車紀錄器顯示丈夫奪槍後和歹徒雙雙倒地，妻子則站在一旁。（圖擷自「@HenMazzig」X帳號）

澳洲雪梨邦代海灘14日發生大規模槍擊案，一對父子檔在猶太教「光明節」慶祝活動上掃射釀15死，後續有行車紀錄器影片在網路流傳，從中可以看到一對老夫婦試圖阻止槍手，可惜最終雙雙中彈身亡。

據《CNN》報導，這對英勇的夫婦已確認是69歲俄羅斯猶太人古爾曼（Boris Gurman）、61歲索菲亞（Sofia），行車紀錄器前鏡頭所拍攝到的影片，顯示古爾曼奪走其中1名兇嫌的槍械並雙雙倒地，妻子索菲亞則站在一旁。

行車紀錄器後鏡頭則拍到古爾曼站了起來，拿著槍械衝向歹徒，並且可以看到槍手的車輛引擎蓋上有伊斯蘭國旗幟，影片就此結束。不過，後續的空拍照片顯示古爾曼仰躺在地，索菲亞則臉向下倒臥在丈夫身上，成為槍擊案最初的受害者。

據了解，古爾曼與索菲亞阻止槍手的地點，位於邦代的坎貝爾大道（Campbell Parade），距離歹徒朝人群開槍的橋梁約25公尺遠。

