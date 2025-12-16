為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宏都拉斯大選結果遲未出爐 左派示威遭警驅散釀8傷

    2025/12/16 23:42 中央社
    中美洲國家宏都拉斯當局今天表示，左派抗議者發起示威活動，要求公布大選最終結果，警方驅散民眾時，至少有8人受傷。圖為一名支持者在國家民警和公共秩序軍事警察（PMOP）的驅散行動中受傷，並展示了他的傷口。（法新社）

    中美洲國家宏都拉斯當局今天表示，左派抗議者發起示威活動，要求公布大選最終結果，警方驅散民眾時，至少有8人受傷。圖為一名支持者在國家民警和公共秩序軍事警察（PMOP）的驅散行動中受傷，並展示了他的傷口。（法新社）

    中美洲國家宏都拉斯當局今天表示，左派抗議者發起示威活動，要求公布大選最終結果，警方驅散民眾時，至少有8人受傷。

    法新社報導，即將卸任的總統卡斯楚（Xiomara Castro）譴責這次行動，她所屬政黨的抗議者被趕出設在國家選舉委員會（National Electoral Council）大樓前方的營地。

    社群媒體上流傳的影像顯示，一名男子臉部沾血，現場帳篷、床墊及其他物品散落一地。

    首都德古西加巴市長阿達納（Jorge Aldana）向法新社表示，8名傷者皆已逐漸康復，他並控訴警方「把我們當成罪犯對待」。

    宏都拉斯尚未確認11月30日大選的結果。在這次選舉中，現年67歲、獲美國總統川普（Donald Trump）支持的右派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以極小差距領先同為保守派、72歲的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

    卡斯楚指控川普干預選舉，她所屬的左派陣營候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則呼籲宣布這次選舉無效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播