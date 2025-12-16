俄羅斯出招反制歐盟動用凍結資產 提告求償7.2兆元

俄羅斯央行外觀。（路透檔案照）

歐盟決定以經濟緊急特別狀態為由，同意無限期凍結2100億歐元的俄國主權資產後，俄羅斯採取反制行動，控告歐洲託管機構歐洲清算銀行（Euroclear），求償約2300億美元（約7.2兆台幣）。克里姆林宮此舉被視為是「鳴槍示警」，警告歐盟不要動用被凍結的俄國資產援助烏克蘭。

英國《衛報》15日引用俄國國營媒體報導，俄羅斯中央銀行15日表示，就上週在莫斯科提出的這起告訴，向歐洲清算銀行求償18兆盧布。近來成為烏俄停戰談判要角的俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），在社群平台發文表示，俄方「會在法庭上勝訴」，「把（資產）拿回來」，他點名歐盟、歐元和歐洲清算銀行，都將因歐盟擬動用俄國資產的計畫「受苦」。

歐盟領袖預計本週稍晚討論，決定是否動用烏俄戰爭發生後，在歐洲司法管轄區內遭凍結的約2100億歐元俄國資產，用於向烏克蘭提供貸款，支持其國防和經濟。這批俄國資產中，約1850億歐元存放於布魯塞爾的歐洲清算銀行。

歐盟官員先前已主張，動用俄國資產援烏計畫，在法律上站得住腳，因為俄國仍是這些主權資產的所有人。不過，莫斯科認為，動用這批資產是「竊盜」，揚言將扣押歐洲民間投資人在俄國資產報復。儘管歐盟各國法院將不會承認俄國法院的判決，不過，法界專家預期，俄國會尋求在中國等與其關係密切的司法管轄區執行。

德米崔耶夫還說，歐盟該計畫是對「財產權以及由美國建立的國際儲備體系的惡意攻擊」。衛報指出，德米崔耶夫這段談話，顯然試圖挑撥歐洲和美國之間的關係。歐洲清算銀行拒絕評論此事，該機構過去曾說，面臨俄國逾百起訴訟。

