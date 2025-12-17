小泉進次郎點名中共軍費大幅增加堪憂 中國爆氣反應曝光！

日本防相小泉進次郎。（歐新社）

因應中國威脅日益加劇，日本近期也就增加國防預算進行熱烈討論。本週一（15日）有日本在野黨議員質詢時批評高市內閣擬增加軍費無助和平，防衛大臣小泉進次郎霸氣點名中國，要該名議員把這些話拿去跟年年增加軍事預算、造成區域情勢升溫的中國說，引發熱議。對此，中國外交部16日跳腳，反批日本「惡意抹黑中國正當國防建設」，日本沒有資格對中國說三道四。

日本共產黨議員山添拓15日針對高市內閣擬提高國防預算一事在參議院質詢小泉防相，山添拓稱，增加軍事預算並不會帶來更穩定更和平的世界，小泉回應：「有關軍事預算這個問題，我想山添議員的這個看法，或許更應該向其他國家提出。例如中國在過去20年內，軍事預算已經成長將近7倍，尤其這3年來，他們增加軍費的速度更是遠遠超過我們日本。」

請繼續往下閱讀...

小泉直言：「如果日本完全什麼都不做，將導致區域內的軍事平衡失衡，日本自身的威嚇能力和應對能力也將無法提升，很可能會讓其他國家誤判以為日本是容易入侵的對象。因此，我認為適度強化防衛建設，反而有助於提升日本的防衛實力和嚇阻力，避免其他國家產生誤解與錯誤判斷。」

16日中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆被問到對於小泉點名中國有何回應，郭嘉昆怒斥：「日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不齒。在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國國防費的增長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為了更好履行大國國際責任和義務。日方作為有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。」

郭嘉昆還指控，日本積極「擴軍強武」，誰在試圖以武力干涉他國內政、挑戰他國核心利益、威脅地區和平穩定，大家都很清楚，「日本加速圖謀『再軍事化』，只會引發對日本未來向何處去的『再質疑』。所有愛好和平的國家都高度警惕，堅決遏制任何復活日本軍國主義的危險動向，都將攜手維護來之不易的二戰勝利成果。」

相關新聞請見︰

日本共產黨議員批增加軍費無助和平 小泉霸氣回：去跟中國說！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法