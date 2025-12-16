為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    立法會選舉投票低迷 港人扮六四「duty哥」諷港府

    2025/12/16 23:45 即時新聞／綜合報導
    香港人模仿「六四事件duty哥受訪影片」，表達對香港政府的不滿。（擷取自X@whyyoutouzhele）

    香港近日舉行立法會換屆選舉，而在「愛國者治港」的制度與宏福苑大火的衝擊下，民眾也以拒絕投票進行無聲抗議。一名網友分享，有香港人仿照六四事件流傳的duty哥受訪影片，反諷這次選舉體制的不公與政府對災情的不尊重。

    香港立法會七日舉行換屆選舉，民眾尚未從大埔宏福苑大火的傷痛走出，選舉卻如期舉行，再加上能參選的都是香港政府所認證為「愛國者」的共產黨梯隊，所以儘管投票時間延長，民眾投票意願仍低迷。

    而近日網友「李老師不是你老師」於X分享一則惡搞影片，只見畫面中，一名年輕人邊騎著腳踏車邊用粵語說，「去投票！」，拍攝者則回覆「點解嘅？（為什麼）」，年輕人回，「why？這是我們的責任！」而旁白接著表示，「適逢投票日，亦有唔少市民於投票後自發遊行，表達訴求，希望令更加多人感受到，投票對社會嘅益處。（適逢投票日，也有不少市民在投票後自發遊行，表達訴求，希望能讓更多人了解投票的益處。）」

    雖然台詞和內容符合香港政府所提倡的鼓勵民眾投票，但拍攝者明顯是在模仿網路上流傳的「天安門廣場遊行的採訪影片」，以及影片中提及的「表達訴求」，可以說是在挑戰中共政府和香港政府的底線。

    影片爆紅後，引起網友的熱烈討論，有人放上原版影片的截圖以示致敬，「duty哥精神永流傳」，也有許多人產生共鳴，「投票等於承認這種無意義的選舉」、「歷史從不真正退出舞台」、「無論經歷多少鎮壓，人們對民主自由的追求是永遠不会停歇的」。

    duty哥 （Duty Brother） 是指六四天安門事件中，一名騎自行車青年接受採訪時說「It's my duty （這是我的職責）」的名言，這位年輕人也因其勇敢和堅毅受到網友敬重。

    網友在留言區放上原版影片的截圖以示致敬。（擷取自X@whyyoutouzhele）

