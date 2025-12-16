為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    黎智英案引發民主世界譴責 魯比歐：反映北京壓迫行徑

    2025/12/16 21:59 編譯林家宇／綜合報導
    美國國務卿魯比歐呼籲北京當局，基於人道理由盡快釋放黎智英。（法新社）

    美國國務卿魯比歐呼籲北京當局，基於人道理由盡快釋放黎智英。（法新社）

    眾所矚目的香港「壹傳媒」創辦人黎智英「港區國安法」一案，香港法院15日裁決一項「串謀發布煽動刊物罪」、兩項「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」共三項罪成，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。

    對此，美國國務卿魯比歐則聲明譴責，黎智英遭定罪反映出北京對尋求保護言論自由及其他基本權利者的壓迫行徑，且根據報告，黎智英的健康狀況在超過1800天的關押期間嚴重惡化，「我們敦促當局盡快終結這場苦難，基於人道理由釋放黎智英先生」。

    黎智英女兒黎采接受「美聯社」訪問時，強調父親「要的只是和家人團聚，要的是奉獻自己的生命服侍我們的主，以及獻出餘生給他的家庭。」她提到，5年的單獨監禁對黎智英的健康造成惡劣後果，患有背痛、腰痛、心悸、糖尿病等問題，還有指甲變色脫落、牙齒腐蝕，以及視力、聽力弱化等狀況。

    由於黎智英具英國公民身分，倫敦當局對本案的反應格外受到關注。英國政府為此召見中國大使鄭澤光，以「最強烈措辭」傳達英方立場。首相施凱爾發言人威爾斯（Tom Wells）表示，將持續呼籲立即釋放黎智英。

