10年來新高!高市早苗人氣旺 自民黨總裁海報首刷32萬張

10年來新高!高市早苗人氣旺 自民黨總裁海報首刷32萬張2025/12/16 21:44 駐日特派員林翠儀／東京16日報導
日相高市早苗。（彭博）
日本自民黨今天推出新版的總裁海報，紅白兩種版本分別印有高市早苗的全身與半身像，將提供給各地方黨部張貼宣傳，首刷32萬張，為10年來的最高紀錄。自民黨廣報部長鈴木貴子表示，高市總裁親自驗收海報時猛點頭，顯然頗為滿意，不但誇她「做得很好」，還說「貴子，愛妳喔！」
自民黨中央配合新總裁高市早苗上任，於年底前推出新版總裁海報，提供地方黨部和黨籍眾參國會議員的地方事務所張貼。高市早苗為自民黨首位女性總裁，也是日本首位女首相，上任之後人氣爆表，至今仍維持7成以上的支持率，今年各地申請張貼數暴增，首刷就高達32萬張，遠高於前3任總裁菅義偉、岸田文雄和石破茂的張數。
新版的總裁海報有紅白兩個版本，印有「讓日本列島更富強」的標語，這是高市早苗在競選自民黨總裁時的標語。紅色版本用了高市早苗的全身照，標語橫排，白色版本則為高市半身照，標語直排。
鈴木貴子表示，照片是在上月29日拍攝，白色版本透過總裁招牌的「早苗微笑」以及她的手部動作，來呈現「與國民一同邁向富強」的姿態。至於紅色的版本，則要凸顯總裁凜然挺立的姿態，表現出她內心奔湧的熱情，以及堅定不移的決心。
????新ポスター発表「日本列島を、強く豊かに。」— 自民党広報 （@jimin_koho） December 16, 2025
広報本部（本部長・鈴木貴子衆院議員）は12月16日、高市早苗総裁の新たなポスターを発表しました。
キャッチコピーは「日本列島を、強く豊かに。」で、わが党が高市総裁を先頭に、日本を元気にする決意が込められています。… pic.twitter.com/N5Xp5Swej3