    國際

    台灣入境QR Code搞詐騙？ 櫻花妹控訴在桃園機場「被騙50美元」

    2025/12/16 22:01 即時新聞／綜合報導
    1名日本女子向《朝日電視台》反映，她在上月來台遊玩，卻在桃園機場入境審查區掃描現場QR Code，按照指示上網填寫入國登記表後，不知為何因此被騙走了50美元。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    隨著日中關係惡化，有越來越多日本旅客選擇到台灣旅遊。然而近期卻傳出，有1名日本女子向《朝日電視台》（テレ朝NEWS）反映，她在上月來台遊玩，卻在桃園機場入境審查區掃描現場QR Code，按照指示上網填寫入國登記表後，不知為何因此被騙走了50美元（約新台幣1587元），讓她感到非常氣憤。

    根據《朝日電視台》今（16）日報導，入境台灣的外籍旅客原本都要手寫入國登記表，但自今年10月起，改為前往台灣移民署官網TWAC進行線上登錄，旅客須在入境前3天完成填寫，且不需收取任何費用。但有1名20多歲的日本女遊客抱怨，自己在11月來台旅遊時，由於她不知道新規定，於是跟著其他旅客一起排在入境審查區，她在排隊期間看到許多「入境必須持有入境卡」的旗幟與QR Code，決定拿出手機掃描操作。

    這名女遊客描述，她使用手機掃其中一個描旗幟上的QR Code後，先是進入了號稱入境登記的網站，並在填寫了一系列資料，被收取50美元（約新台幣1572元）的手續費，當她事後得知，自己進入的網站並非官方單位設置、而是假冒成官網的網絡釣魚詐騙，對此感到非常氣憤。報導指出，由於目前許多日本遊客並不熟悉台灣新制度，加上遇到趕時間、擔心不填寫影響自己入境等情況發生，很容易按照假網站的指示付費。

    關於《朝日電視台》報導的這起事件，移民署今日晚間發聲澄清，已於今日再次全面進行清查，確認桃園機場並無日媒所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。移民強調，該署國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結、QR Code的正確性，也透過該署新住民培力發展資訊網、外交部領事事務局、桃園國際機場、交通部觀光署及各航空運輸業者，發布多國語言版識詐資訊擴大宣導正確網址。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    圖
    圖
