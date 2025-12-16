為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聽K-pop遭公開處決！脫北者揭露曾「吞SD卡」求生

    2025/12/16 21:11 即時新聞／綜合報導
    脫北者金日赫表示，2020年12月頒布的《驅逐反動思想文化法》後，公開處決的頻率日漸增高。示意圖。（路透）

    脫北者金日赫表示，2020年12月頒布的《驅逐反動思想文化法》後，公開處決的頻率日漸增高。示意圖。（路透）

    北韓近年來公開處決的頻率日漸增高，殘忍的處決方式令人不寒而慄，近日有脫北者揭露，民眾不僅被迫集體觀刑，還可能因收看或傳播外國文化而遭到嚴厲懲處。這些震懾式的懲罰與對文化的全面封鎖，也讓北韓社會長期籠罩在恐懼與壓迫之中。

    《デイリー新潮》報導，來自黃海南道的35歲脫北者金日赫（音譯）透露，一開始會有廣播車傳來消息，說要公開處決罪犯，而犯人頭上均會蒙著白布，所以也無法辨認指控是否屬實或是否真的是罪犯本人。

    他強調，行刑時，所有人皆需強制到場，並且處決富人或權貴時的手段會更加殘忍，有些人甚至被高射砲炸得粉身碎骨，死狀相當慘烈，大部分觀刑的觀眾也都低著頭不敢看。而如果處決對象是未成年，就算是剛加入政治組織的10歲兒童也會以「教育」的名義要求觀刑，他表示，「處決從來不會立即開始，總是在人群聚集之後進行。他們不會明確說明這就是犯罪的下場，但很明顯，這是為了警告其他人。」

    他表示，預估有近一半的公開處刑都與2020年12月頒布的《驅逐反動思想文化法》有關，該法禁止人們觀看或傳播來自南韓和其他國家的作品，每戶人家會頻繁被突擊並詳細檢查，「從衣櫃到其他所有東西都會被翻個底朝天。」他曾經就因為檢閱部隊的突然闖入而直接吞下存有K-pop音樂的SD卡。

    金日赫回憶，北韓居民皆長期生活在極度恐懼與不安下。然而儘管風險巨大，北韓20、30歲的人其實仍會偷偷接觸韓流，國外的自由與北韓社會的諸多困境的強烈對比下，隨之引發更多人對北韓的不滿。

    另一名35歲的脫北者朴永哲（化名）也表示，他在接觸到詹姆士龐德電影《007》與日本動畫《火影忍者》後，了解到外國自由的生活樣貌，所以萌生了冒險逃離北韓的念頭。

    金日赫坦言，外國文化讓他們看到外面截然不同的生活，他也直言，正因為年輕人思想改變得太快，金正恩才會加重刑罰，以殺雞儆猴的手段「威脅」北韓居民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播