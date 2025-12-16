聽K-pop遭公開處決！脫北者揭露曾「吞SD卡」求生

脫北者金日赫表示，2020年12月頒布的《驅逐反動思想文化法》後，公開處決的頻率日漸增高。示意圖。（路透）

北韓近年來公開處決的頻率日漸增高，殘忍的處決方式令人不寒而慄，近日有脫北者揭露，民眾不僅被迫集體觀刑，還可能因收看或傳播外國文化而遭到嚴厲懲處。這些震懾式的懲罰與對文化的全面封鎖，也讓北韓社會長期籠罩在恐懼與壓迫之中。

據《デイリー新潮》報導，來自黃海南道的35歲脫北者金日赫（音譯）透露，一開始會有廣播車傳來消息，說要公開處決罪犯，而犯人頭上均會蒙著白布，所以也無法辨認指控是否屬實或是否真的是罪犯本人。

他強調，行刑時，所有人皆需強制到場，並且處決富人或權貴時的手段會更加殘忍，有些人甚至被高射砲炸得粉身碎骨，死狀相當慘烈，大部分觀刑的觀眾也都低著頭不敢看。而如果處決對象是未成年，就算是剛加入政治組織的10歲兒童也會以「教育」的名義要求觀刑，他表示，「處決從來不會立即開始，總是在人群聚集之後進行。他們不會明確說明這就是犯罪的下場，但很明顯，這是為了警告其他人。」

他表示，預估有近一半的公開處刑都與2020年12月頒布的《驅逐反動思想文化法》有關，該法禁止人們觀看或傳播來自南韓和其他國家的作品，每戶人家會頻繁被突擊並詳細檢查，「從衣櫃到其他所有東西都會被翻個底朝天。」他曾經就因為檢閱部隊的突然闖入而直接吞下存有K-pop音樂的SD卡。

金日赫回憶，北韓居民皆長期生活在極度恐懼與不安下。然而儘管風險巨大，北韓20、30歲的人其實仍會偷偷接觸韓流，國外的自由與北韓社會的諸多困境的強烈對比下，隨之引發更多人對北韓的不滿。

另一名35歲的脫北者朴永哲（化名）也表示，他在接觸到詹姆士龐德電影《007》與日本動畫《火影忍者》後，了解到外國自由的生活樣貌，所以萌生了冒險逃離北韓的念頭。

金日赫坦言，外國文化讓他們看到外面截然不同的生活，他也直言，正因為年輕人思想改變得太快，金正恩才會加重刑罰，以殺雞儆猴的手段「威脅」北韓居民。

