    首頁 > 國際

    英參謀長籲強化韌性抗俄威脅 建立「作戰意願」全民國防

    2025/12/16 20:08 編譯管淑平／綜合報導
    英國部隊參與北約軍演。（路透檔案照）

    英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）15日呼籲英國全民，強化「國家韌性」，建立「作戰意願」，以及提高軍工產能和技術等，以做好更充分準備，嚇阻衝突威脅，尤其是來自俄羅斯的威脅。

    《路透》、《法新社》15日報導，奈頓15日在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）年度演說中指出，英國對俄羅斯帶來的威脅，「感受不如我國許多歐洲盟友那般迫切」，這些歐洲國家已著手提高國防採購，部份甚至恢復某種形式的國民服役制度。他敦促英國人民、政府，要更嚴肅看待可能爆發更大規模衝突的風險，並且更迅速行動。

    奈頓說，北約和英國面臨來自俄羅斯的威脅正在升高，「俄國領導階層已經表明想要挑戰、限制、分化，最終摧毀北約」；「現在情勢比我軍旅生涯中所知的更危險」，回應之道不僅僅是強化武裝部隊，「一個新的國防時代不僅意味著我國軍隊、政府加強行動，也是整個國家都必須動起來」。

    他呼籲強化「國家韌性」因應英國面臨俄羅斯與日俱增的威脅，「這表示更多人願意為國作戰」。他指出，英國正規部隊將擴大，同時也打算「大幅增加」後備軍人和軍校生規模。另外，他也表示需要建立產業界補充武器庫存的量能，並發展國防產業需要的技術。

    奈頓說，英國武裝部隊「空洞化」的情況必須停止，英國不僅要在北約扮演領導者角色，也要在新科技競賽中搶得先機，把新技術整合進作戰體系。

