為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    掌握外國人取得不動產狀況 日擬明年起強制登記國籍

    2025/12/16 20:41 中央社
    外國人取得日本房地產，自明年起將強制登記國籍。（路透）

    外國人取得日本房地產，自明年起將強制登記國籍。（路透）

    日本政府為了掌握外國人取得不動產的實際狀況，計劃從明年起推動新方針，強制要求在辦理不動產所有權移轉登記等申報手續時，必須登記國籍。

    全日本新聞網（ANN）、NHK報導，法務大臣平口洋在內閣會議後記者會上表示，政府正研議在移轉登記等申請文件中新增欄位，要求填寫國籍，並透過護照等證件進行確認。

    無論取得目的為何，只要是居住在海外人士取得日本不動產，政府都將要求申報國籍。此外，取得的若是森林，也需要申報個人或法人代表者的國籍。掌握的國籍資訊將作為內部資料保存，不對外公開。政府將以此方案為基礎進行公眾意見募集，計劃在明年度實施。

    平口表示，「從國土適當利用與管理的觀點來看，相關部會有必要攜手合作，掌握外國人持有不動產的實際狀況。這項措施同時也有助於順利確認繼承關係。」

    經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表示，「為了消除國民對外國人取得不動產的疑慮，我們將一邊與相關部會合作，一邊持續研議如何讓掌握的資訊能以適當方式對外公布。」

    日本政府今天也公布，在安全保障上具有重要性的設施週邊地區，去年度由外國人或外國法人取得土地或建物共計3498件，占整體的3.1%。其中，在37個都道府縣的土地有1744件、建物1754件。

    其中，中國人取得的件數為1674件，將近一半。接著依序為台灣414件、韓國378件、美國211件。日本政府表示，目前沒有發現妨礙重要設施功能的案例。

    內閣府也表示，外國人取得的不動產多為公寓或大廈。在首都圈地區，特別有以中國人為主的投資購買行為，已經受到關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播