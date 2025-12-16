為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    10年從不缺席！78歲常客連日未光顧 廚師憑直覺救一命

    2025/12/16 21:17
    美國一名78歲老翁是餐廳的超級常客，每天都會光顧。然而，有一段時間他多日未現身，引起餐廳主廚的警覺，示意圖，非當事照。（彭博）

    美國一名78歲老翁是餐廳的超級常客，每天都會光顧。然而，有一段時間他多日未現身，引起餐廳主廚的警覺，示意圖，非當事照。（彭博）

    美國佛羅里達州一家餐廳傳出一段暖心故事。78歲老翁是店裡的超級常客，每天都會光顧，連續10年。然而，有一段時間他多日未現身，引起餐廳主廚的警覺。他毅然在工作中途駕車前往老翁住處，最終破門而入，將摔倒重傷的老翁從鬼門關拉了回來。

    紐約郵報》報導，餐廳的員工表示，每天餐廳一開門，78歲的希克斯（Charlie Hicks）就會在門口。主廚史托沃斯（Donell Stallworth）透露，希克斯的午餐和晚餐，10年來始終是同一份「秋葵濃湯」。然而，今年9月，這位忠實顧客連續幾天沒有光顧，讓他意識到「一定出了什麼問題」。

    起初，撥電話到他家，希克斯表示自己生病了，並堅持讓店員將外送的濃湯放在門口，因為不想傳染給別人。然而，到了第三天，他的電話直接轉入了語音信箱。史托沃斯決定停下手邊工作，前往希克斯的住處。到了門口後，他多次敲門都沒有回應。就在他準備離開時，他聽到微弱的聲音，像是在喊「救命」。他立刻破門衝進屋內，發現希克斯倒臥在地。

    經送醫檢查，希克斯摔倒在地，導致兩根肋骨骨折，並有嚴重的脫水現象。在希克斯漫長的住院恢復期間，餐廳員工每天都會將他常喝的濃湯送往醫院，持續給予支持。希克斯出院後，餐廳員工們更積極協助他尋找並搬進新家，而這個新住處就位於餐廳隔壁，讓他們可以隨時照應他。

    到了12月，希克斯終於回到餐廳用餐，坐在他熟悉的餐桌，和史托沃斯聊天。史托沃斯表示，能讓希克斯住得這麼近是「最棒的事」。他感性地說「他像是一位叔叔、爺爺，也是最好的朋友，他集所有身分於一身」。

