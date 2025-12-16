為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    芬蘭警告：烏俄戰後俄羅斯目標將轉向歐洲東翼 籲強化第一線防禦

    2025/12/16 19:11 編譯管淑平／綜合報導
    北歐國家部隊去年參與在挪威舉行的北約演習。（美聯社檔案照）

    在美國、烏克蘭正緊鑼密鼓協商烏俄戰爭停火協議之際，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）16日警告，一旦烏俄戰事停歇，俄羅斯的兵力部署重點將轉向北大西洋公約組織（Nato）的東翼邊境，他呼籲歐洲國家團結，支持歐洲第一線國家加強防禦。

    歐爾波在《金融時報》16日刊登的訪問中說，「我們知道，當烏克蘭終於和平，俄羅斯卻依然是個威脅」，並指「很明顯地」，俄國將把軍力調往鄰近芬蘭和波羅的海的邊境，他呼籲歐盟提供財政資源，支援第一線國家強化防衛。

    8個與俄羅斯、白俄羅斯有海上或陸地邊界的國家，16日將召開首屆「東翼峰會」，由芬蘭主持，將討論在防空、無人機和地面部隊等領域，建立共同軍事能力，以及如何在歐洲大陸內調動武器與兵力。

    歐爾波的談話，反映出位處面臨俄羅斯第一線國家的擔心，一旦烏俄達成和平協議，其他較遠離第一線國家將認為威脅已經降低而放鬆戒心。先前已有多個北約國家警告，若烏俄戰爭停歇，俄羅斯可能在3到5年內，準備好與北約發生重大軍事對抗。愛沙尼亞、立陶宛和波蘭等歐洲東翼國家，都準備將明年國防支出佔國內生產總值（GDP）比率超過5%，高於美國總統川普提出的目標，其他東翼國家也正在增加軍事開支。

    歐爾波說，由於美國開始降低對歐洲安全的投入，歐洲為做好自衛的準備至為重要；芬蘭長期維持對俄國的警戒，然而，芬蘭也正面臨10多年的經濟低迷，政府面臨債務攀升而削減公共支出。他說，東翼國家不只關注歐盟約15億歐元未動用的軍事計畫資金，也著眼歐盟下一個預算期規劃用於防務約1300億歐元。

