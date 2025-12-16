為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本自衛隊的機密外洩？ 網曝煮咖哩要加「它」才對味

    2025/12/16 19:56 即時新聞／綜合報導
    1位日本網友分享日本自衛隊煮咖哩時加的「秘密武器」。（圖擷取自@arinaariri社群平台「X」）

    1位日本網友分享日本自衛隊煮咖哩時加的「秘密武器」。（圖擷取自@arinaariri社群平台「X」）

    想讓咖哩好吃的秘密武器，有些人會加蘋果、蜂蜜、巧克力、啤酒等，日前有位日本網友貼出日本自衛隊在煮咖哩時，倒入「咖啡牛奶」，遭網友笑稱「最重要的國家機密，但還好別的國家沒有賣這個咖啡牛奶」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ずっと忘れたくない」的日本網友發文指出「自衛隊最重要的機密已遭外洩」，附的圖是兩位身穿自衛隊制服的隊員正在煮咖哩，其中1位正在往鍋裡倒「秘密武器」咖啡牛奶。

    留言區網友也跟著開起玩笑，「拍攝者沒事吧」、「這可能會演變成防相小泉需要負責的問題」、「擔心掌握這個秘密的間諜是否安全」、「咖哩的食譜是國家機密！」、「明天雪印的咖啡牛奶就會從架上消失了」、「糟糕，這個秘密會落入間諜手中」、「咖啡牛奶派的勝利，謝謝自衛隊」。

