    國際

    研究：全球暖化 未來數十年恐每年消融數千座冰川

    2025/12/16 20:09 中央社
    一項研究今天表示，未來幾十年每年將有數千座冰川消失。圖為一隻北極熊站在格陵蘭島東南部的冰川（或淡水冰）上。（路透）

    一項研究今天表示，未來幾十年每年將有數千座冰川消失。圖為一隻北極熊站在格陵蘭島東南部的冰川（或淡水冰）上。（路透）

    一項研究今天表示，未來幾十年每年將有數千座冰川消失，除非能遏止全球暖化，否則到了本世紀末，僅剩一小部分冰川存留。

    法新社報導，這項研究顯示，政府因應氣候變遷的行動，將決定到本世紀中葉全球每年消失的冰川數量是2000座還是4000座。

    僅僅相差幾度溫差，就可能決定到2100年還能保有近半數冰川，或只剩不到1成。

    這項發表於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的研究，由冰川學家范垂克（Lander Van Tricht）主導，他表示：「我們的結果凸顯制定積極氣候政策迫在眉睫。」

    以往研究多著眼於全球冰川的質量與面積流失，但范垂克和同事這次致力於計算，本世紀每年會有多少座冰川完全消失。

    科學團隊檢視來自全球資料庫、以衛星導出的21萬1490座冰川輪廓，推算哪一年冰川消失數量將達到高峰，提出所謂的「冰川滅絕高峰」概念。

    如果按照巴黎協定各國讓升溫幅度控制在攝氏1.5度，冰川每年消失數量仍會在2041年攀上2000座的高峰；另外，到了2100年全球僅剩9萬5957座冰川，約為原本的一半。

    如果讓升溫幅度來到攝氏2.7度，那麼自2040年至2060年間，每年約會有3000座冰川消失。到了2100年，2.7度升溫的世界將僅剩1/5、4萬3852座冰川存活。

    若是來到最嚴重情境、全球氣溫上升4度，到2050年代中期，每年將有多達4000座冰川消失。到了2100年，全球僅餘9%、也就是1萬8288座冰川倖存。

