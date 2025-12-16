為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    烏克蘭提議耶誕節暫時停火 克里姆林宮回絕

    2025/12/16 18:48 即時新聞／綜合報導
    克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國對於耶誕節期間暫時停火的想法不感興趣。（歐新社）

    在西方盟國的支持下，烏克蘭向俄羅斯喊話耶誕節期間暫時停火，克里姆林宮今（16日）回應說，俄國對於耶誕節停火不感興趣，若要停火，烏克蘭必須與俄國簽署和平協議。

    《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在談到耶誕節停火議題時回答：「現在的問題是，我們能否如同川普總統說的，達成一份協議。」

    佩斯科夫強調，如果烏克蘭只專注於這種「短期且行不通的解決方案」，而非長期協議，那俄國不太可能點頭答應，「我們想要和平。我們不希望一份能給烏克蘭人喘息空間的停火協議，讓他們能繼續準備作戰。」

    烏克蘭媒體NikVesti報導，耶誕節停火的概念是由德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）率先提出，而美國也支持這個想法。

    梅爾茨在記者會上說：「過去數週與數個月以來，這場戰爭大致摧毀了平民、幼兒園與學校。這是一種對烏克蘭平民的恐怖行為。或許俄羅斯政府還保有一點人性，至少在耶誕節期間願意讓民眾保有幾天安寧。」

