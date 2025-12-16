終戰近了？澤倫斯基：和平方案數日內提交俄羅斯

烏克蘭總統澤倫斯基15日在柏林總理府，與德國總理梅爾茨舉行聯合記者會。（美聯社）

俄烏戰爭終戰談判似乎出現具體進展。烏克蘭總統澤倫斯基15日深夜透露，烏克蘭與美國官員在柏林談判擬定的和平協議草案已相當「可行」，預計將在「數日內」定案，隨後將由美國特使提交給克里姆林宮。若進展順利，下週末可能在美國舉行進一步會議。

據《美聯社》報導，美國總統川普對此表示樂觀，稱目前距離達成和平協議「比以往任何時候都更近」。美方官員指出，烏克蘭與歐洲方面對於美方主導的和平計畫，已達成約90%的共識。然而，澤倫斯基也審慎警告，關於遭俄軍占領的烏克蘭領土去留問題，仍是雙方未解的關鍵歧見。

美提「自由經濟區」折衷 澤倫斯基劃紅線

針對最棘手的頓巴斯（Donbas）地區（包含盧甘斯克與頓內茨克）主權問題，澤倫斯基透露：「美國人正試圖尋找折衷方案。」他指出，美方提議在頓巴斯設立一個「自由經濟區」（free economic zone）。

但澤倫斯基隨即劃下紅線，重申基輔當局絕不會承認莫斯科對該地區的控制權。他強調：「我要再次強調：『自由經濟區』並不意味著處於俄羅斯聯邦的控制之下。」目前俄軍並未完全控制頓巴斯全境，但俄羅斯總統普廷此前曾要求烏克蘭，承認俄方對烏東四州及克里米亞半島的主權。

備妥5份文件 若普廷拒絕將尋求長程武器

澤倫斯基表示，烏克蘭與美國正準備多達5份與和平框架相關的文件，其中多份聚焦於安全議題。他形容柏林會談展現了美、歐、烏三方的團結。

不過，面對普廷可能拒絕西方提出的方案，澤倫斯基也提出警告。他表示，如果俄羅斯拒絕外交努力，烏克蘭將要求西方對莫斯科施加更嚴厲的制裁，並提供額外的軍事支持。澤倫斯基強調，若外交途徑崩潰，基輔將尋求強化的防空系統以及長程武器，以應對俄羅斯的持續侵略。

