反差萌！地表最速獵豹竟是「社恐」 動物園派拉布拉多陪睡

美國哥倫布動物園（Columbus Zoo）將個性穩定的拉布拉多犬（左）與獵豹（右）配對混養，利用狗狗自信、放鬆的特質，擔任生性敏感獵豹的「情感支持犬」，協助緩解大貓在圈養環境下的焦慮壓力。（圖取自Columbus Zoo專頁）

身為陸地上奔跑速度最快的動物，獵豹在人們印象中總是威風凜凜，但事實上，牠們可能是貓科動物中最容易焦慮的「社恐」。為了幫助這些天生敏感的大貓緩解壓力，美國多地動物園近年來採取了一項溫馨且有效的策略：為獵豹分配專屬的「情感支持犬」。

據《AOL》報導，獵豹雖然以速度聞名，但在演化策略上，牠們傾向於「逃避危險」而非正面衝突。在野外，獅子等更大型的掠食者會搶奪獵豹的獵物甚至威脅幼崽；這種天性使得獵豹在圈養環境中，容易因為噪音、陌生環境或同類而感到緊張，出現來回踱步或畏縮的行為。數據顯示，自1900年以來，全球獵豹數量已銳減90%以上，僅剩不到7000隻成年個體，而壓力正是影響其健康與繁殖的一大阻礙。

請繼續往下閱讀...

天性避戰導致高壓 狗狗成最佳安撫師

為了解決這個問題，動物園在1976年獲得了突破性發現。當時一隻失去手足的獵豹幼崽被安排與一隻小狗作伴，結果兩者迅速建立了深厚情誼。狗提供了穩定的陪伴與社交錨點，成為安撫獵豹情緒的關鍵。

如今，包括哥倫布動物園（Columbus Zoo）與辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）在內的許多美國機構，都採用這種混養模式。園方通常選用拉布拉多或黃金獵犬等個性穩定、自信的犬種。關鍵在於「從小配對」，讓獵豹寶寶與小狗一起長大。狗的肢體語言能向獵豹傳遞「環境安全」的訊號，並引導生性謹慎的獵豹進行遊戲與社交。

這種跨物種的友誼不僅是為了吸引遊客，更有實際的保育效益。降低壓力後的獵豹，其繁殖成功率與健康狀況均有顯著提升，這對於維持物種數量至關重要。

此外，這種「狗與獵豹」的關係也延伸到了野外保育。在納米比亞，保育團體利用受訓過的狗來追蹤獵豹蹤跡；同時也推廣牧羊犬來守護農場家畜。當牧羊犬能有效驅趕掠食者時，農民為了報復而獵殺獵豹的情況便會減少。從動物園內的心理安撫到野外的生存保護，狗狗意外成了拯救獵豹的重要盟友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法