向俄羅斯討債！澤倫斯基海牙簽署索賠機制 願以「不入北約」換安全

烏克蘭總統澤倫斯基（左）15日在柏林與美國總統川普的特使魏科夫（右）合影。澤倫斯基在會談中釋出重大讓步訊號，表示願以「放棄加入北約」換取西方安全保證，但堅決拒絕割讓領土。（美聯社）

俄烏戰爭進入關鍵談判階段，烏克蘭在尋求正義與和平之間做出重大戰略調整。烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達荷蘭海牙，預計將與30多個國家批准成立一個「國際索賠委員會」，負責處理俄羅斯入侵造成的損害賠償。

與此同時，澤倫斯基在稍早的柏林會談中向美方釋出訊號，表示願以「放棄加入北約」為籌碼，換取西方的安全保證，但堅決拒絕割讓領土。

據《美聯社》報導，澤倫斯基此行前往海牙前，先在柏林與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），以及美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行了和平會談。澤倫斯基向媒體表示，他已準備好放棄烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的申請，以換取西方國家的安全保證，但他拒絕了美方關於「割讓領土給俄羅斯」的推動。

澤倫斯基：這已是我們的妥協

「這些安全保證是防止俄羅斯再次侵略的機會，」澤倫斯基在回應記者提問時強調：「這已經是我們這一方做出的妥協。」顯示基輔當局在川普政府的壓力下，正試圖在主權完整與軍事結盟之間尋求平衡點。

在海牙的儀式上，由歐洲主要人權組織「歐洲理事會」（Council of Europe）推動的「國際索賠委員會」將啟動。該委員會擬允許烏克蘭人民就2022年2月俄羅斯全面入侵以來所遭受的「損害、損失或傷害」尋求賠償。該機制會評估基於2023年設立的損害登記冊，目前已有約8萬份索賠申請歸檔。

澤倫斯基透過視訊向峰會領袖強調：「沒有正義，就沒有可靠的和平。」

儘管索賠機制即將上路，但資金來源仍是最大難題。歐洲理事會堅持俄羅斯必須買單，但目前缺乏強迫莫斯科付款的明確途徑。目前的提案之一，是動用歐洲境內遭凍結的數百億美元俄羅斯資產。

這項協議需要25個國家簽署才能啟動，預計將有超過30國加入，包括大部分歐洲國家以及歐盟本身；此外，墨西哥、日本與加拿大也派出代表團參與簽署，顯示該機制獲得跨洲際的支持。

除了索賠機構，許多參與國也支持在歐洲理事會框架下設立新的國際法庭，以起訴俄羅斯高層發動侵略戰爭的罪行。

