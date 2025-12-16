《戀與深空》男主「裸體圍裙」 中網友微博嫌惡俗 日推登流行趨勢

中國乙女遊戲推出新卡面，台日中網友反應兩極化，台日網友歡聲雷動，中國部分網友稱其「惡俗」。（圖取自臉書專頁「戀與深空」）

中國3D沉浸戀愛互動手遊「戀與深空」今（16日）公布最新卡面，為五男角之一「夏以晝」身穿「裸體圍裙」，竟在各國引發不同迴響。中國微博發布後沒多久，隨即以「惡俗」登上熱搜，部分網友揚言內容低俗不改要抵制；日本「X」（前推特）則以「裸エプロン」（裸體圍裙）登上流行趨勢。

中國部分網友認為，卡面中角色裸體圍裙加上吻痕、咬痕，這種設計過於性暗示，批評其「低俗」，擔心對未成年用戶造成影響；然而，「戀與深空」在中國的遊戲年齡限制為18歲以上才可以下載遊玩，多數玩家在遊戲官方微博貼文聲援「不許改」、「做得好，繼續努力」、「硬氣起來」。

台灣遊戲玩家與日本遊戲玩家則不約而同在社群平台上歡呼，「今天嘴角都壓不下來了」、「只穿圍裙比都不穿還色啊」、「我要抽爆！」、「哥哥裸體圍裙是日本熱門趨勢第2名」、「裸體圍裙？ 大白天你給我看什麼？ 」、「裸體圍裙居然變流行趨勢，大家注意一下表情啊」、「不要吃飯了！吃夏以晝！」。

中國網友認為這張卡面低俗，揚言要抵制。（圖取自社群平台「微博」）

微博甚至發通知提醒「戀與深空」遊戲官方回應被指控惡俗一事。（圖取自社群平台「Threads」）

裸體圍裙登上日本流行趨勢。（圖取自社群平台「X」）

