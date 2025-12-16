強制徵兵、中國施壓！緬甸軍祭「人海戰術」 內戰僵局現變化

圖為緬甸軍方部隊2021年在仰光街頭執勤。據《路透》報導，緬甸軍政府近期改變戰術，透過強制徵兵將大量新兵投入前線發動「人海攻勢」，試圖在中國施壓叛軍斷供的背景下，打破長期以來的戰場僵局。（路透檔案照）

緬甸內戰局勢近期出現變化。據《路透》16日報導，經歷長期的戰場僵局與挫敗後，緬甸軍政府近期透過調整戰術，包括實施強制徵兵、擴大無人機隊，以及受惠於中國對部分武裝團體的施壓，已在部分戰線取得有限進展並收復部分失土。這一波戰事發展，正值軍政府計畫於12月28日舉行爭議性大選的前夕。

報導採訪了多名叛軍戰士與安全分析師，描述了前線戰術的改變。代號Khant的叛軍戰士指出，在緬甸中部的一場戰役中，軍政府部隊先是以火砲與無人機攻擊，接著發動一波又一波的步兵攻勢。另一名戰士Htike形容，這是軍方傾盡全力的進攻，雖然造成軍政府部隊傷亡，但叛軍最終因無法承受損失而撤退。

部分受訪的叛軍戰士將這種攻勢形容為「人海戰術」，這反映了軍政府兵源結構的改變。自2024年2月實施強制徵兵制以來，估計已有7萬至8萬名新兵入伍。Khant回憶10月的戰鬥指出：「一名士兵倒下，另一名馬上補上。」他並稱目擊部分士兵似乎是被指揮官持槍威脅而被迫前進；這與過去軍政府部隊一旦傷亡增加就迅速撤退的情況有所不同。

除了兵力運用，分析也指出，軍方在2023年「1027行動」後進行了內部整頓，撤換部分軍官，並讓部隊有更多輪調機會。

無人機輔助空襲 提升精準度

在裝備方面，軍政府建立了無人機隊輔助作戰。根據追蹤緬甸內戰的「武裝衝突地點與事件資料庫項目」（ACLED）數據，緬甸軍方擁有至少19種不同型號的無人機，來源涵蓋中國、俄羅斯與伊朗。

分析師指出，軍方利用無人機進行情蒐，提升了傳統空襲的精準度，並下放權力讓低階指揮官能更快速呼叫空中支援。反觀叛軍，部分受訪者表示因缺乏干擾技術與防空系統，在面對軍政府的空中優勢時面臨挑戰。

中國促成停火 限制武裝團體補給

軍政府得以穩住陣腳的另一個因素來自中國。報導指出，儘管北京與部分緬北武裝團體有聯繫，但歷史上仍視緬甸軍方為邊境穩定的保證人。中國近期促成了至少兩次停火協議，這使得包括東北重鎮臘戍（Lashio）在內的部分地區重新回到軍政府控制之下。

研究機構「國際危機組織」（ICG）指出，中國採取了凍結資產、邊境限制等措施，並施壓「佤邦聯合軍」（UWSA）等團體切斷對其他抵抗組織的武器供應。一名「德昂民族解放軍」（TNLA）盟軍的戰士受訪時坦言，他們之所以在攻勢中失去優勢，歸根究底是因為來自中國的壓力限制了補給。

