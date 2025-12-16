中國限韓令9年 韓國經紀公司接獲K-POP演唱會徵詢

中國2016年發布「限韓令」逾9年後，近來似乎有鬆動的跡象。（美聯社）

韓聯社報導，中國2016年因韓國允許美國部署終端高空防衛系統而發布「限韓令」逾9年後，韓國4大娛樂經紀公司近來相繼接獲徵詢，內容涉及明年1月在中國舉辦K-POP演唱會。

報導15日引述來自韓國歌壇的消息，指接獲2026年1月在中國舉辦K-POP演唱會徵詢的相關業者，包括HYBE、SM娛樂、JYP娛樂、YG娛樂等韓國4大娛樂經紀公司。

報導提到，其中JYP娛樂表示，這一徵詢「並沒有確定的邀約」，只是收到「有關1月日程方面的詢問」。而HYBE、SM娛樂、YG娛樂也接到了類似徵詢。

根據報導，韓國政府2016年允許美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，中國大舉抵制韓國商品及娛樂，其中即包括停止引入韓國電影、韓劇及K-POP演唱會的「限韓令」。

報導表示，此後K-POP現場大型演出長期在中國缺席。若此次能在時隔9年後重啟，意味著中國的「限韓令」有望鬆綁，引發各方關注。

但報導仍提到，韓國政府相關人士對此表示，關於在中國舉辦K-POP演唱會的事宜，目前尚無任何定論。

