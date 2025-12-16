為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    馬克宏反對南方共同市場貿易協議 維護法國農業利益

    2025/12/16 16:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國總統府官員今（16）日表示，總統馬克宏已向歐盟領導人重申，擬議中的與南方共同市場的貿易協議對法國農業不利。（法新社）

    法國總統府官員今（16）日表示，法國總統馬克宏已向歐盟領導人重申，擬議中的與南方共同市場（MERCOSUR）國家的貿易協議對法國農業不利。

    根據《法新社》報導，此前在德國的支持下，歐盟領導層堅持要求在年底前簽署與南方共同市場的協議。1位愛麗舍宮官員16日稱，馬克宏已明確告訴歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa），該協議無法有效保護法國農民的利益。

    馮德萊恩計劃於20日前往巴西簽署與南方共同市場的協議，該協議將建立世界上最大的自由貿易區。協議將允許歐盟向拉丁美洲出口更多汽車、機械、葡萄酒和烈酒，同時促進南美牛肉、糖、米、蜂蜜和大豆進入歐洲市場。

    但馮德萊恩首先需要獲得歐盟成員國的批准，而法國已要求將簽署日期推遲至2026年，理由是其提出的條件尚未得到滿足。

    擔心農業受衝擊的法國，提出的條件有制定強有力的保障條款、更嚴格的進口管制措施以及對南方共同市場生產商更嚴格的標準等。

