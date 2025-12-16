庫皮揚斯克誰說了算？俄軍宣稱控制 烏軍反稱突破

儘管俄軍宣稱控制烏東重鎮庫皮揚斯克，但烏克蘭總統澤倫斯基日前發布影片，顯示他親自前往該市視察前線部隊。照片背景可見彈痕累累的「庫皮揚斯克」地標，澤倫斯基在鏡頭前握拳，強調烏軍仍在當地堅守陣地。（美聯社）

俄烏戰爭持續膠著，雙方在烏克蘭東北部重鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）爆發激烈的說法攻防。俄羅斯軍方16日宣稱，已控制這座關鍵城市；然而，烏克蘭方面日前才表示在該地區取得進展，雙方對戰場形勢的描述出現明顯落差。

與此同時，外交努力也在柏林持續進行，歐洲領袖並提出了組建「多國部隊」以保障和平的計畫。

據《法新社》報導，俄軍西部集團軍（Zapad military group）指揮官沙洛夫（Leonid Sharov）向俄國官媒《塔斯社》表示：「庫皮揚斯克市已處於俄羅斯第六軍團的控制之下。」庫皮揚斯克位於哈爾科夫州（Kharkiv），是具戰略價值的鐵路樞紐。俄方曾在11月宣稱攻佔該市，但烏克蘭隨後反擊並宣稱收復了市區部分區域。

沙洛夫在訪談中承認，每天都有「小股」烏克蘭士兵試圖進入庫皮揚斯克。但他堅稱：「所有區域都在俄軍部隊的控制之中。」

這與烏克蘭方面的說法形成對比。烏克蘭總統澤倫斯基在12日發布的影片中表示，他親自視察了庫皮揚斯克地區的部隊。基輔當局當時宣布，烏軍在該地區取得了「突破」，並成功收復了數個街區及附近的兩個定居點。目前俄軍仍佔領烏克蘭東部與南部約20%的領土。

柏林談判現進展 歐提多國部隊構想

在戰場之外，解決衝突的外交努力本週在德國柏林持續進行。澤倫斯基週一對外表示，與美國談判代表的對話取得了進展。報導更指出，歐洲各國領袖已提出一項計畫，擬組建一支「多國部隊」來保證未來的和平協議執行。

