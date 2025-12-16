為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    在野黨議員要求收回「台灣有事」言論 高市早苗果斷回絕！

    2025/12/16 17:10 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    日中關係因日相高市早苗上月初的「台灣有事」言論急遽惡化，今（16日）日本有在野黨議員要求高市收回相關言論，但高市當場回絕。

    日本自媒體「沒關係大叔」（ドンマイおじさん）今天分享高市首相接受立憲民主黨參議員廣田一質詢的影片。廣田一提到高市上個月初表態台灣若遭侵略，日本也恐陷「存立（亡）危機事態」，可啟動「集體自衛權」，派出自衛隊介入，廣田一要求將該言論收回。

    高市早苗聽完後，直言「關於什麼樣的狀況才會構成『存立危機事態』，政府的立場一向都很清楚，就是一定要根據實際發生的具體情況，綜合評估各種資訊後才會做出判斷。在當天的預算委員會上，我也多次重複政府過去一直以來的標準與說法，針對如何判斷是不是存立危機事態，這個部分完全沒有變動。從那之後到現在，我也始終強調這一點，這就是政府一貫的正式立場。」

    廣田一則稱：「高市首相你的答覆本身就是充滿矛盾，前後不一致的地方實在太多了，這一點相信大家現在也都看得很清楚了。」

    日本網友紛紛表示，「高市女士每天都要面對這樣的人，想必很辛苦吧。立憲民主黨究竟是怎麼看待日本的國家利益呢？難不成是在考慮中國的國家利益？」、「到底哪裡矛盾？哪裡前後不一致？是立憲民主黨從來不是站在日本這一邊，而是站在中國那一邊」、「立憲民主黨根本聽不進別人的話」、「根本沒在聽吧，也不打算聽吧，反正答案不是他們想要的，浪費高市女士的時間，也浪費國民的時間！」

