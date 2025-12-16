才色兼備！日本22歲棋壇新秀三島響 IG分享「對弈側臉美照」爆紅

來自日本岡山縣的職業棋士三島響，近期分享自己參加關西公開賽的側拍照（左），意外出圈爆紅。（圖擷取自@hibiki0202_15 IG，本報合成）

來自日本岡山縣的職業棋士三島響，時常在社群平台分享日常生活、推廣圍棋活動資訊，更以「美女棋士」（美しすぎる棋士）之姿廣受各界矚目。近期她分享自己參加關西公開賽的側拍照，只見她一臉全神貫注在棋盤上的對弈，右手還不經意做出不張揚又優雅的動作，典雅畫面引發日網熱議與媒體報導，更意外圈粉大批台灣網友。

綜合日媒報導，現年22歲的三島響，在2021年正式成為日本職業棋士，並在今年4月升至圍棋二段，到6月中旬為止，她今年的比賽成績為10勝16敗；她在去年與同為職業棋士的丈夫渡邊由宇也結婚，丈夫目前圍棋三段。三島響曾在過去受訪透露，自己接觸圍棋純屬偶然，她在某次碰巧路過棋院門口，意外對這項棋藝開始產生興趣。

原本三島響就因為亮麗外型與棋士身分，就備受各界討論，她在本月9、11日在個人IG分享參加關西公開賽的數張照片，更讓她直接吸引大批網友關注。其中有1張照片畫面，是拍攝到三島響細緻的側臉，只見她露出一臉專注的神情，認真思考眼前的對弈，右手還輕輕舉起到爾後，整體散發出優雅、沉穩又內斂的氣質。

畫面曝光後，火速成為社群平台熱門話題，日媒也讚賞三島響下棋的姿態，宛如電影裡的關鍵定格鏡頭，在靜謐氛圍中展現的沉穩氣息，有著令人一看就著迷不已的魅力。對於自己突然爆紅、獲得各界誇讚，社群帳號甚至吸引大量國內外網友的關注，三島響事後在X（原推特）發文表達驚訝，同時強調自己只是1名職業棋士。

日本與各國網友則紛紛表示，「才色兼備」、「太無敵了」、「鄰家氣質姊姊型」、「對手恐怕都無法集中注意力了」、「她是真人嗎？美得令人難以置信」、「當我們目光相遇的那一刻，我整個人被她迷住了」、「她在面對對手時，那種認真又全力以赴的神態真美」、「和這樣的人待在同一個空間，很難在意周圍發生的事情」。

