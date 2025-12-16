日本超薄保險套傳有假貨流入市面 業者曝「驗明正身」方法

相模橡膠工業提醒，有假貨流通到市面上，請消費者購買時要注意包裝。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

日本衛生用品品牌「Sagami 相模」驚傳有「Sagami Original 0.01」的假貨在市面上流通，相模橡膠工業提出正品與假貨的幾點不同，提醒消費者購買時務必注意。

●假貨的外包裝「sagami original」標誌帶有圓潤感。

●假貨「sagami original」的文字間距不一樣，「幸」字最下面一橫比較長，貼紙形狀為圓角設計。

●假貨的文字說明部分也與真貨有所差別。正品寫「熱」傳導，假貨寫「熟」傳導；正品寫「測」定；假貨寫簡體字的「测」定；正品寫「PBM」，假貨寫「RBM」。

●厚度、長度、重量也都存在差異。正品平均厚度為0.01mm，假貨為0.03mm；長度正品為175.3mm，假貨為171.0mm；重量正品為0.699g，假貨為0.462g。

●使用說明書有問題，假貨可見部分文字標示錯誤或翻譯不自然，具體例如出現「べニス」、「揮入」等奇怪字詞。

相模橡膠工業強調，他們不生產或銷售假貨，因此無法保障其品質及安全性，請消費者向授權的零售業者或經銷商購買產品，此外，他們也無法驗證透過非官方管道購買的產品是否為真貨，提供換貨或賠償服務。

