日防相曬飛官「精神手套」 肯定自衛隊應對中國雷達照射事件態度

中日關係惡化之際，中國軍方的挑釁行為再度升級！日前中國軍機在外海對日本自衛隊F-15戰機實施半小時的間歇性雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎今日公開曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的「精神標語」手套，強調這起事件本質就是中國軍方的攻擊性鎖定，日方絕不被試圖轉移焦點的說法所動搖。

12月6日，一架中國軍機對在執行任務的日本航空自衛隊F-15戰機，實施間歇性雷達照射。而「雷達照射」即是將電磁波對準目標進行鎖定的行為，以精準追蹤其位置、速度、方向等資訊，通常代表著武器系統已進入攻擊前的階段，其危險程度等同於將手指扣在手槍板機上並將槍口對準他人，屬於高度挑釁。

對此，曾任F-15戰機飛行員的統合幕僚長內倉浩昭在11日召開記者會時，批評中方行為是「超出必要範圍的危險行為」。他更引述自身近30年前在F-15上的6年經驗，表示「像這次這樣，長達約30分鐘的間歇性雷達照射，我從未經歷過」，並坦承若今天處於被雷達鎖定的情境，飛官將感受到「極大的壓力」。

為證明自衛隊在面臨如此嚴峻威脅時，仍能保持冷靜與專業，小泉進次郎特別在X公開了內倉浩昭實際配戴過的飛行手套。這副手套上用麥克筆寫著四個大字「冷靜、嚴格」。他表示，這是內倉上將每次起飛前都會看著、確認後才飛行的座右銘，以此來調整心態，隨時緊繃神經、應對任何的突發狀況。

小泉進次郎藉由這副手套，讚揚自衛隊飛官在遭受長達半小時的準備攻擊狀態下，仍能沉著執行任務、避免事態升級的專業精神。最後他在貼文中強調「目前各種資訊氾濫，但這次事件的本質，在於長達30分鐘且間歇性的雷達照射。我們不會被各種試圖轉移焦點的說法左右，將秉持冷靜、嚴格的態度來面對」。

